Installeer Ryot met één klik.
Zelf-gehoste tracker voor mediaconsumptie, fitnessactiviteiten, boeken en dagelijkse gewoonten.
Kies een VPS-abonnement voor Ryot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ryot kunt bouwen
Ryot (Roll Your Own Tracker) is een open-source, zelf-gehost platform voor het bijhouden van de media die je consumeert, trainingen die je voltooit, boeken die je leest en gewoontes die je opbouwt. Het haalt metadata op van bronnen zoals TMDB, Audible en OpenLibrary, zodat je tijd besteedt aan bijhouden, niet aan typen.
Het hosten van Ryot op je eigen VPS houdt al je persoonlijke gegevens privé — geen analyses van derden, geen advertenties en geen risico dat een dienst wordt stopgezet. Je bent vanaf dag één eigenaar van elke record.
Key features van Ryot
Mediatracking
Log films, tv-series, anime, manga, podcasts en videogames met automatische metadata van TMDB, IGDB en meer.
Fitnessregistratie
Registreer trainingen en oefeningen met sets, herhalingen en gewichten om je vooruitgang in de loop van de tijd bij te houden.
Boek- en audioboektracking
Volg de lees- en luistervoortgang met metadata afkomstig van OpenLibrary en Audible.
Importeren en exporteren
Migreer gegevens van Goodreads, Trakt, MyAnimeList en andere populaire trackers met ingebouwde importeurs.
API-toegang
Volledige GraphQL API met admin-toegangstokens voor het bouwen van aangepaste integraties en automatiseringen.
Waarom zou je Ryot op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.