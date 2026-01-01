Jitsu is een open-source klantdataplatform, gebouwd voor engineers als een zelf-gehost alternatief voor Segment. Het legt product- en websitegebeurtenissen vast via native SDK's, verwerkt deze met serverloze JavaScript-functies en stuurt de resultaten door naar datawarehouses, marketingtools en aangepaste HTTP-endpoints met een latentie van minder dan een seconde.

Het zelf hosten van Jitsu op uw VPS houdt elke gebeurtenispayload, klantidentificatie en pijplijnconfiguratie op uw eigen infrastructuur — geen prijs per gebeurtenis, geen MTU-limieten en geen vendor lock-in. Deze implementatie bundelt Jitsu's volledige gebeurtenispijplijn (console, ingest, rotor en bulker) samen met PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB en Redpanda, waardoor u een productieklare CDP krijgt in één enkele Compose-stack.