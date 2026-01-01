Implementeer Jitsu met één-klik installatie.
Open-source klantgegevensplatform dat productgebeurtenissen vastlegt en deze in realtime naar uw datawarehouse, marketingtools en API's streamt.
Kies een VPS-abonnement voor Jitsu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jitsu kunt bouwen
Jitsu is een open-source klantdataplatform, gebouwd voor engineers als een zelf-gehost alternatief voor Segment. Het legt product- en websitegebeurtenissen vast via native SDK's, verwerkt deze met serverloze JavaScript-functies en stuurt de resultaten door naar datawarehouses, marketingtools en aangepaste HTTP-endpoints met een latentie van minder dan een seconde.
Het zelf hosten van Jitsu op uw VPS houdt elke gebeurtenispayload, klantidentificatie en pijplijnconfiguratie op uw eigen infrastructuur — geen prijs per gebeurtenis, geen MTU-limieten en geen vendor lock-in. Deze implementatie bundelt Jitsu's volledige gebeurtenispijplijn (console, ingest, rotor en bulker) samen met PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB en Redpanda, waardoor u een productieklare CDP krijgt in één enkele Compose-stack.
Key features van Jitsu
Realtime gebeurtenisstreaming
Stuurt vastgelegde gebeurtenissen binnen enkele seconden door naar datawarehouses en SaaS-bestemmingen, wat live dashboards, doelgroepen en productanalyses aandrijft.
Native magazijnbestemmingen
Laadt gebeurtenissen rechtstreeks in Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres en S3 met ingebouwd schemabeheer — geen aparte ETL-tool vereist.
JavaScript functies
Filter, verrijk en hervorm gebeurtenissen met behulp van aangepaste JavaScript-functies die server-side worden uitgevoerd voordat gebeurtenissen bestemmingen bereiken.
Bronconnectoren
Gegevens ophalen uit databases, SaaS API's en bestanden met behulp van Singer- en Airbyte-connectoren voor batch-invoer naast real-time streams.
Opslag van gebruikersprofiel
Beheer uniforme bezoekers- en gebruikersprofielen in MongoDB voor apparaatoverschrijdende identiteitsresolutie, segmentatie en personalisatie gebruiksscenario's.
Zelf gehoste privacy
Bewaar klantgebeurtenisgegevens, identificatiegegevens en PII binnen uw eigen VPS — Jitsu belt nooit naar huis en voegt geen externe leveranciers toe aan uw datapijplijn.
Waarom zou je Jitsu op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.