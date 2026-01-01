Implementeer ConvertX met één-klik installatie.
Zelf-gehoste bestandsconversiedienst die meer dan 1000 formaten ondersteunt voor documenten, afbeeldingen, audio en video met volledige privacy.
Kies een VPS-abonnement voor ConvertX
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ConvertX kunt bouwen
ConvertX is een zelfgehoste online bestandsconverter die meer dan duizend verschillende bestandsformaten — documenten, afbeeldingen, audio, video en meer — verwerkt via een eenvoudige webinterface. Omdat de conversie volledig op je eigen server plaatsvindt, verlaten gevoelige bestanden nooit je infrastructuur en zijn er geen uploadgroottelimieten, geen watermerken en geen kosten per conversie opgelegd door een externe dienst.
Het zelf hosten van ConvertX is bijzonder waardevol voor bedrijven en organisaties met gegevensverwerkingsvereisten die het uploaden van bedrijfseigen documenten naar externe clouddiensten verhinderen. Automatische bestandsopschoning met configureerbare bewaartermijnen houdt het opslaggebruik beheersbaar, terwijl optionele gebruikersauthenticatie je laat bepalen wie de dienst kan gebruiken. Deze implementatie biedt een complete conversiedienst met persistente opslag, klaar om elke formaatworkflow te verwerken.
Key features van ConvertX
1000+ formaatondersteuning
Converteer tussen vrijwel elke combinatie van document-, afbeeldings-, audio- en videoformaten zonder desktopsoftware te installeren.
Volledige bestandsvertrouwelijkheid
Bestanden worden volledig op uw VPS verwerkt — er wordt niets geüpload naar externe services of door derden gezien.
Automatische opschoning
Configureerbare bewaartermijnen verwijderen automatisch geconverteerde bestanden na een ingesteld aantal uren om het opslaggebruik te beheren.
Gebruikersauthenticatie
Beperk de toegang met accountgebaseerde authenticatie of open conversaties voor niet-geauthenticeerde gebruikers voor interne teamimplementaties.
Geen groottelimieten
Converteer grote mediabestanden en bulkbatches zonder de uploadlimieten die worden opgelegd door online conversiediensten.
Waarom zou je ConvertX op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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