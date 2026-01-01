GitBucket is een op Scala gebaseerd open-source Git-platform dat een vertrouwde GitHub-achtige ervaring biedt op infrastructuur die u beheert. Het bundelt repository-hosting, pull-aanvragen, issues, wiki's en een accountmodel dat de conventies van GitHub weerspiegelt, zodat bestaande teams het zonder omscholing kunnen adopteren.

GitBucket draait op de JVM met een ingebouwde H2-database en heeft geen externe services nodig om te beginnen. Het schaalt op via plug-ins voor LDAP-authenticatie, CI-integraties en externe databases. Zelf-hosting houdt broncode, toegangstokens en auditgeschiedenis binnen uw VPS in plaats van bij een SaaS van derden.