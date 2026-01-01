Installeer GitBucket met één-klik installatie.
Open source zelf-gehost Git-platform met een GitHub-achtige interface, aangedreven door de JVM.
Kies een VPS-abonnement voor GitBucket
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GitBucket kunt bouwen
GitBucket is een op Scala gebaseerd open-source Git-platform dat een vertrouwde GitHub-achtige ervaring biedt op infrastructuur die u beheert. Het bundelt repository-hosting, pull-aanvragen, issues, wiki's en een accountmodel dat de conventies van GitHub weerspiegelt, zodat bestaande teams het zonder omscholing kunnen adopteren.
GitBucket draait op de JVM met een ingebouwde H2-database en heeft geen externe services nodig om te beginnen. Het schaalt op via plug-ins voor LDAP-authenticatie, CI-integraties en externe databases. Zelf-hosting houdt broncode, toegangstokens en auditgeschiedenis binnen uw VPS in plaats van bij een SaaS van derden.
Key features van GitBucket
Workflow in GitHub-stijl
Repositories, pull requests, issues en mijlpalen komen direct overeen met GitHub-conventies, zodat bijdragers vanaf dag één productief blijven.
Plug-in-ecosysteem
Officiële en community-plugins breiden GitBucket uit met CI-runners, meldingen, code zoeken en authenticatieproviders.
SSH- en HTTPS Git-toegang
Ontwikkelaars pushen en pullen via standaard Git via HTTPS of SSH op een speciale poort voor normale clienttools.
Ingebouwde wiki en problemen
Elke repository wordt geleverd met een wiki en een volledige issue tracker, waardoor documentatie en projectwerk naast de code blijven.
JVM-gebaseerde portabiliteit
De single-WAR Scala-applicatie draait overal waar de JVM draait, waardoor upgrades en back-ups voorspelbaar zijn op elke VPS.
Waarom zou je GitBucket op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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