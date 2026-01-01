pgBackWeb is een open-source PostgreSQL back-upmanager met een webinterface voor het plannen, uitvoeren en monitoren van back-uptaken voor meerdere databases en opslagbestemmingen. In tegenstelling tot command-line tools die kennis van shell-scripting vereisen, kun je met pgBackWeb schema's, retentiebeleid en opslagbestemmingen volledig via een browser configureren.

Door pgBackWeb zelf te hosten op je eigen VPS houd je je back-upconfiguratie en databasegegevens volledig onder controle. Alle opgeslagen gegevens worden versleuteld met een sleutel die je zelf aanlevert, en back-ups komen terecht in opslag die van jou is — of dat nu een lokale schijf is of S3-compatibele objectopslag die je configureert.