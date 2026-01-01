Installeer pgBackWeb met één-klik installatie.
Open-source webinterface voor het plannen en monitoren van PostgreSQL-back-ups over meerdere databases en opslagbestemmingen heen.
Kies een VPS-abonnement voor pgBackWeb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pgBackWeb kunt bouwen
pgBackWeb is een open-source PostgreSQL back-upmanager met een webinterface voor het plannen, uitvoeren en monitoren van back-uptaken voor meerdere databases en opslagbestemmingen. In tegenstelling tot command-line tools die kennis van shell-scripting vereisen, kun je met pgBackWeb schema's, retentiebeleid en opslagbestemmingen volledig via een browser configureren.
Door pgBackWeb zelf te hosten op je eigen VPS houd je je back-upconfiguratie en databasegegevens volledig onder controle. Alle opgeslagen gegevens worden versleuteld met een sleutel die je zelf aanlevert, en back-ups komen terecht in opslag die van jou is — of dat nu een lokale schijf is of S3-compatibele objectopslag die je configureert.
Key features van pgBackWeb
Ondersteuning voor meerdere databases
Verbind en plan back-ups in voor meerdere PostgreSQL-databases vanaf één enkel dashboard, zonder aparte configuratiebestanden per database.
S3-compatibele opslag
Verstuur back-uparchieven naar AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, of elk S3-compatibel eindpunt naast lokale opslag.
Geplande back-uptaken
Definieer terugkerende back-upschema's met configureerbare bewaarbeleidsregels om oude archieven automatisch te verwijderen en opslagkosten te beheersen.
Versleutelde inloggegevens
Alle databasewachtwoorden en toegangssleutels voor opslag worden versleuteld in rust met behulp van een privésleutel die u beheert — nooit opgeslagen in platte tekst.
Bijhouden van back-upgeschiedenis
Elke back-upuitvoering wordt gelogd met status, duur en bestandsgrootte, zodat u onmiddellijk weet wanneer een taak mislukt.
Waarom zou je pgBackWeb op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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