File Browser is een lichtgewicht, open-source webbestandsbeheerder die elke map op je server omzet in een volwaardige bestandsbeheerinterface die toegankelijk is vanuit elke browser. Het ondersteunt meerdere gebruikers met configureerbare rechten, het delen van bestanden via openbare links, drag-and-drop uploads en een ingebouwde code-editor — allemaal zonder dat SSH- of FTP-clients nodig zijn.

Door File Browser zelf te hosten op je VPS blijven bestanden privé en onder jouw controle, kun je teamleden of klanten veilig toegang geven tot specifieke mappen zonder servergegevens bloot te stellen, en vereist het minimale middelen, zodat het comfortabel naast je andere applicaties draait.