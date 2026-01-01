Installeer Bestandsbrowser met één-klik installatie.
Lichtgewicht webgebaseerde bestandsbeheerder voor het bladeren, uploaden en beheren van serverbestanden rechtstreeks vanuit uw browser.
Kies een VPS-abonnement voor File Browser
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met File Browser kunt bouwen
File Browser is een lichtgewicht, open-source webbestandsbeheerder die elke map op je server omzet in een volwaardige bestandsbeheerinterface die toegankelijk is vanuit elke browser. Het ondersteunt meerdere gebruikers met configureerbare rechten, het delen van bestanden via openbare links, drag-and-drop uploads en een ingebouwde code-editor — allemaal zonder dat SSH- of FTP-clients nodig zijn.
Door File Browser zelf te hosten op je VPS blijven bestanden privé en onder jouw controle, kun je teamleden of klanten veilig toegang geven tot specifieke mappen zonder servergegevens bloot te stellen, en vereist het minimale middelen, zodat het comfortabel naast je andere applicaties draait.
Key features van File Browser
Machtigingen voor meerdere gebruikers
Maak gebruikersaccounts aan met gedetailleerde directorytoegang en op rollen gebaseerde machtigingen, zodat elke persoon alleen de bestanden ziet en wijzigt die hij/zij nodig heeft.
Slepen-en-neerzetten-uploads
Upload afzonderlijke bestanden, meerdere bestanden of hele mappen rechtstreeks vanuit de browser met realtime voortgangsregistratie — geen FTP-client vereist.
Ingebouwde Code-editor
Bewerk configuratiebestanden, scripts en tekstbestanden rechtstreeks in de browser zonder over te schakelen naar een aparte SSH-sessie of teksteditor.
Openbare Deellinks
Genereer deelbare downloadlinks voor bestanden of mappen, zodat u inhoud naar externe ontvangers kunt sturen zonder hen servertoegang te verlenen.
Archiefbeheer
Creëer en extraheer ZIP- en TAR-archieven rechtstreeks via de webinterface, waardoor batchoverdrachten en bestandsback-ups worden vereenvoudigd.
Waarom zou je File Browser op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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