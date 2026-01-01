Installeer Para met één-klik installatie.
Open-source backend framework dat een JSON REST API biedt voor objectpersistentie, full-text zoeken en multi-tenancy.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Para kunt bouwen
Para is een schaalbaar, open-source backend framework dat objectpersistentie, full-text zoeken, caching en authenticatie afhandelt, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op het bouwen van hun applicatie in plaats van op de infrastructuur ervan. Het stelt alles beschikbaar via een schone JSON REST API, beveiligd met JWT-tokens of AWS Signature V4, klaar om elke frontend, mobiele app of service te bedienen.
De standaardconfiguratie draait volledig zelfstandig met een ingebedde H2-database en Lucene-zoekmachine — geen externe database vereist. Zelf-hosting op uw VPS geeft u een privé backend API zonder kosten per verzoek, volledige gegevenscontrole en ondersteuning voor plugins die PostgreSQL, MySQL, MongoDB of Elasticsearch inwisselen naarmate uw behoeften groeien.
Key features van Para
JSON-objectpersistentie
Sla objecten op, haal ze op en doorzoek ze via een schone REST API, ondersteund door een pluggable databaselaag die H2, PostgreSQL, MySQL en MongoDB ondersteunt.
Ingebouwde zoekfunctie
Lucene-aangedreven full-text zoekfunctie werkt direct zonder extra configuratie, wat direct zoeken in alle opgeslagen objecten mogelijk maakt.
Multi-tenant Architectuur
Isoleer gegevens per applicatie met ingebouwde multi-tenancy — elke app krijgt een eigen tabel, zoekindex en cache-naamruimte.
JWT Authenticatie
Authenticeer API-verzoeken met JWT-tokens of AWS Signature V4, met ingebouwd gebruikersbeheer en ondersteuning voor sociaal inloggen.
Plugin-ecosysteem
Vervang de standaard H2- en Lucene-backends door PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB of Hazelcast met behulp van officiële plug-ins naarmate uw behoeften toenemen.
Waarom zou je Para op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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