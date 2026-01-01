Installeer PowerDNS-Admin met één-klik installatie.
Moderne webinterface voor het beheren van PowerDNS-zones, records, gebruikers en toegangscontrole vanaf één enkel dashboard.
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Wat je met PowerDNS-Admin kunt bouwen
PowerDNS-Admin is een open-source webinterface voor de PowerDNS autoritatieve DNS-server, die u een gebruiksvriendelijke UI biedt om forward en reverse DNS-zones, records, sjablonen en DNSSEC-sleutels te beheren zonder configuratiebestanden te bewerken of handmatig API-aanroepen te maken. Het ondersteunt rolgebaseerde toegangscontrole, machtigingen per zone, activiteitsregistratie en authenticatie via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en ingebouwde lokale accounts met optionele tweefactorauthenticatie.
Deze sjabloon bundelt PowerDNS-Admin samen met een PowerDNS autoritatieve server en MariaDB-backend, zodat u een volledig geïntegreerde DNS-hostingstack krijgt op uw eigen VPS. Zelf-hosting plaatst uw nameservers, zonedata en DNS API volledig op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per zone en zonder een externe DNS-provider in de keten.
Key features van PowerDNS-Admin
Zonebeheer UI
Maak, bewerk en verwijder forward en reverse DNS-zones en -records via een overzichtelijk webdashboard in plaats van zonebestanden te bewerken of ruwe API's aan te roepen.
Gebundelde PowerDNS-server
Bevat een kant-en-klare PowerDNS autoritatieve server met de HTTP API ingeschakeld en vooraf gekoppeld aan de beheerdersinterface, zodat de stack direct operationeel is.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Wijs beheerders, operators en gebruikers op zoneniveau toe met gedetailleerde per-zone machtigingen, zodat teams DNS kunnen beheren zonder één super-admin account te delen.
Authenticatie voor bedrijven
Integreer met bestaande identiteitssystemen via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en optionele TOTP tweefactorauthenticatie voor lokale accounts.
Activiteitenregistratie en audit
Elke zone- en recordwijziging wordt gelogd met de verantwoordelijke gebruiker, waardoor u een volledig auditspoor heeft voor compliance en het oplossen van incidenten.
Zonesjablonen en IDN
Herbruikbare zonetemplates versnellen het onboarden van nieuwe domeinen, terwijl volledige IDN- en Punycode-ondersteuning geïnternationaliseerde domeinnamen dekt zonder handmatige conversie.
Waarom zou je PowerDNS-Admin op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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