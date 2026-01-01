PowerDNS-Admin is een open-source webinterface voor de PowerDNS autoritatieve DNS-server, die u een gebruiksvriendelijke UI biedt om forward en reverse DNS-zones, records, sjablonen en DNSSEC-sleutels te beheren zonder configuratiebestanden te bewerken of handmatig API-aanroepen te maken. Het ondersteunt rolgebaseerde toegangscontrole, machtigingen per zone, activiteitsregistratie en authenticatie via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), en ingebouwde lokale accounts met optionele tweefactorauthenticatie.

Deze sjabloon bundelt PowerDNS-Admin samen met een PowerDNS autoritatieve server en MariaDB-backend, zodat u een volledig geïntegreerde DNS-hostingstack krijgt op uw eigen VPS. Zelf-hosting plaatst uw nameservers, zonedata en DNS API volledig op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per zone en zonder een externe DNS-provider in de keten.