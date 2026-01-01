Implementeer NextChat met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste AI chat UI die OpenAI, Claude, Gemini en meer dan 20 providers ondersteunt via één verfijnde interface.
Kies een VPS-abonnement voor NextChat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NextChat kunt bouwen
NextChat (voorheen ChatGPT-Next-Web) is een open-source chatinterface met meer dan 88.000 GitHub-sterren — de meest gewaardeerde zelf-gehoste AI-chatclient die beschikbaar is. Het maakt verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek en tientallen andere providers, zodat u met elke LLM kunt chatten via één consistente gebruikersinterface zonder te hoeven schakelen tussen dashboards of te betalen voor een wrapper-service van derden.
Door NextChat zelf te hosten, blijven uw API-sleutels en gespreksgeschiedenis privé. Toegang kan worden vergrendeld met een wachtwoordcode, en alle chatgegevens worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — er is geen database om te beheren en geen server-side gegevensretentie.
Key features van NextChat
Ondersteuning voor meerdere providers
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI en meer dan 20 andere providers vanuit één gebruikersinterface zonder van tool te wisselen.
Ingebouwde promptbibliotheek
Honderden vooraf gebouwde systeemprompts voor schrijven, coderen, analyse en vertaling — of maak en bewaar uw eigen aangepaste sjablonen.
Beveiliging met toegangscode
Beperk wie uw instantie kan gebruiken met een wachtwoordcode, om ongeoorloofd gebruik van uw API-sleutels te voorkomen wanneer deze openbaar worden geïmplementeerd.
Geen database vereist
Alle gesprekken worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — de server blijft stateless, waardoor implementatie en onderhoud minimaal zijn.
Markdown- en code-rendering
Reacties worden weergegeven met volledige markdown-ondersteuning, inclusief syntaxismarkering voor codeblokken, tabellen, LaTeX-wiskunde en inline HTML.
Ondersteuning voor MCP-plug-ins
Activeer Model Context Protocol (MCP) om de assistent uit te breiden met externe tools, bestandstoegang en aangepaste integraties.
Waarom zou je NextChat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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