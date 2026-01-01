NextChat (voorheen ChatGPT-Next-Web) is een open-source chatinterface met meer dan 88.000 GitHub-sterren — de meest gewaardeerde zelf-gehoste AI-chatclient die beschikbaar is. Het maakt verbinding met OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek en tientallen andere providers, zodat u met elke LLM kunt chatten via één consistente gebruikersinterface zonder te hoeven schakelen tussen dashboards of te betalen voor een wrapper-service van derden.

Door NextChat zelf te hosten, blijven uw API-sleutels en gespreksgeschiedenis privé. Toegang kan worden vergrendeld met een wachtwoordcode, en alle chatgegevens worden opgeslagen in de browser van de gebruiker — er is geen database om te beheren en geen server-side gegevensretentie.