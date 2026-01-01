Installeer Autobase met één klik installatie.
Open-source, zelf-gehost Database-as-a-Service-platform voor het automatiseren van de inrichting en het beheer van PostgreSQL-clusters.
Kies een VPS-abonnement voor Autobase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Autobase kunt bouwen
Autobase is een open-source alternatief voor cloud-beheerde databaseservices zoals Amazon RDS en Google Cloud SQL, en biedt geautomatiseerde PostgreSQL-clusterprovisioning, configuratie voor hoge beschikbaarheid en gecentraliseerd beheer via een intuïtieve webconsole. Met meer dan 4.000 GitHub-sterren kunt u productieklare PostgreSQL-clusters provisioneren met geautomatiseerde failover, geplande back-ups en point-in-time herstel zonder complexe HA-configuratie handmatig onder de knie te krijgen.
Zelf-hosten van Autobase elimineert de terugkerende kosten per uur van clouddatabaseservices, terwijl uw database-infrastructuur en alle opgeslagen gegevens volledig onder uw controle blijven. De geïntegreerde DBDesk Studio biedt directe SQL-toegang en schema-exploratie, en de REST API maakt volledig programmatisch beheer mogelijk — waardoor u het gemak van een beheerde database op uw eigen infrastructuur krijgt.
Key features van Autobase
Eén-klik clusterprovisioning
Zet volledig geconfigureerde, zeer beschikbare PostgreSQL-clusters op via de webconsole, zonder handmatig HA-configuratiebestanden of Ansible playbooks te schrijven.
Geautomatiseerde failover
Ingebouwde failover detecteert primaire storingen en promoot automatisch een replica, waardoor downtime voor productieworkloads zonder handmatige tussenkomst wordt geminimaliseerd.
Geïntegreerde SQL-studio
DBDesk Studio wordt meegeleverd met de console en biedt schema-doorzoeking, query-uitvoering en gegevensverkenning zonder een aparte databaseclient te installeren.
Back-up en herstel
Plan geautomatiseerde back-ups en herstel clusters naar elk gewenst tijdstip, ter bescherming tegen gegevensverlies door onbedoelde verwijderingen of applicatiefouten.
REST API-automatisering
Elke beheeractie is beschikbaar via een REST API, waardoor integratie mogelijk is met CI/CD-pijplijnen, infrastructure-as-code tools en aangepaste automatiseringsscripts.
Waarom zou je Autobase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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