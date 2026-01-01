Autobase is een open-source alternatief voor cloud-beheerde databaseservices zoals Amazon RDS en Google Cloud SQL, en biedt geautomatiseerde PostgreSQL-clusterprovisioning, configuratie voor hoge beschikbaarheid en gecentraliseerd beheer via een intuïtieve webconsole. Met meer dan 4.000 GitHub-sterren kunt u productieklare PostgreSQL-clusters provisioneren met geautomatiseerde failover, geplande back-ups en point-in-time herstel zonder complexe HA-configuratie handmatig onder de knie te krijgen.

Zelf-hosten van Autobase elimineert de terugkerende kosten per uur van clouddatabaseservices, terwijl uw database-infrastructuur en alle opgeslagen gegevens volledig onder uw controle blijven. De geïntegreerde DBDesk Studio biedt directe SQL-toegang en schema-exploratie, en de REST API maakt volledig programmatisch beheer mogelijk — waardoor u het gemak van een beheerde database op uw eigen infrastructuur krijgt.