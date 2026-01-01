PeerTube is een gratis, open-source, gefedereerd videohostingplatform, gebouwd als een zelfsoeverein alternatief voor YouTube en Vimeo. Elke PeerTube-instantie is onafhankelijk maar onderling verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat uw kijkers kanalen van elke andere PeerTube-server kunnen volgen, terwijl elke video, reactie en abonnement zich bevindt op de infrastructuur die u beheert.

WebRTC peer-to-peer streaming laat kijkers bandbreedte met elkaar delen, zodat één populaire video uw server niet laat crashen tijdens verkeerspieken. De gebundelde PostgreSQL, Redis en transcodering-pipeline draaien volledig op uw VPS, waardoor makers en gemeenschappen volledige zeggenschap krijgen over hun inhoud, publiek en moderatiebeleid — geen algoritmische feed, geen demonetisering, geen adverteerders als tussenpersonen.