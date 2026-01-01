Installeer PeerTube met één-klik installatie.
Gefedereerd peer-to-peer videoplatform voor het publiceren en delen van video's zonder afhankelijk te zijn van YouTube of centrale infrastructuur.
Kies een VPS-abonnement voor PeerTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PeerTube kunt bouwen
PeerTube is een gratis, open-source, gefedereerd videohostingplatform, gebouwd als een zelfsoeverein alternatief voor YouTube en Vimeo. Elke PeerTube-instantie is onafhankelijk maar onderling verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat uw kijkers kanalen van elke andere PeerTube-server kunnen volgen, terwijl elke video, reactie en abonnement zich bevindt op de infrastructuur die u beheert.
WebRTC peer-to-peer streaming laat kijkers bandbreedte met elkaar delen, zodat één populaire video uw server niet laat crashen tijdens verkeerspieken. De gebundelde PostgreSQL, Redis en transcodering-pipeline draaien volledig op uw VPS, waardoor makers en gemeenschappen volledige zeggenschap krijgen over hun inhoud, publiek en moderatiebeleid — geen algoritmische feed, geen demonetisering, geen adverteerders als tussenpersonen.
Key features van PeerTube
Gefedereerd via ActivityPub
Kijkers van elke PeerTube-, Mastodon- of andere ActivityPub-instantie kunnen je kanaal volgen, reageren en video's delen binnen het Fediverse.
Peer-to-peer streaming
Browser-gebaseerde WebRTC vermindert de serverbandbreedte door kijkers videobroken te laten delen, zodat een virale upload je VPS niet laat crashen.
Ingebouwde transcodering
Automatische transcodering genereert meerdere kwaliteitsniveaus voor elke upload — 240p tot 4K — zonder externe transcoderingdiensten.
Live streaming en RTMP
Stream live vanaf OBS of elke RTMP-compatibele encoder rechtstreeks naar je PeerTube-kanaal met opname en herhalingen.
Kanaal- en afspeellijstbeheer
Organiseer video's in kanalen, afspeellijsten en series met aangepaste miniaturen, beschrijvingen en machtigingen voor medewerkers.
Open API en insluitingen
Sluit video's overal in met een éénregelig iframe en integreer met externe tools via een volledig gedocumenteerde REST API.
Waarom zou je PeerTube op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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