Pingvin Share is een modern, zelf-gehost platform voor het delen van bestanden dat je een privacyvriendelijk alternatief biedt voor WeTransfer, Dropbox Transfer en Firefox Send. Deel bestanden van elke grootte via veilige, tijdelijke links met configureerbare vervaldatums, bezoekerslimieten en wachtwoordbeveiliging — allemaal zonder te uploaden naar servers van derden.

Zelf hosten op je VPS betekent dat je geen beperkingen hebt op de bestandsgrootte die door abonnementsniveaus worden opgelegd, geen risico loopt dat inhoud wordt gescand of verwijderd, en volledig voldoet aan de vereisten voor gegevenslocatie. Met omgekeerde deellinks kunnen anderen rechtstreeks naar jou uploaden, en OIDC- en LDAP-integratie ondersteunt standaard enterprise-authenticatie-workflows.