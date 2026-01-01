Tot wel 69% korting voor Pingvin Share

Installeer Pingvin Share met één-klik installatie.

Zelf-gehost WeTransfer-alternatief voor het delen van bestanden van elke grootte via veilige, tijdgebonden links met wachtwoordbeveiliging en zonder opslag door derden.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Pingvin Share met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Pingvin Share kunt bouwen

Pingvin Share is een modern, zelf-gehost platform voor het delen van bestanden dat je een privacyvriendelijk alternatief biedt voor WeTransfer, Dropbox Transfer en Firefox Send. Deel bestanden van elke grootte via veilige, tijdelijke links met configureerbare vervaldatums, bezoekerslimieten en wachtwoordbeveiliging — allemaal zonder te uploaden naar servers van derden.

Zelf hosten op je VPS betekent dat je geen beperkingen hebt op de bestandsgrootte die door abonnementsniveaus worden opgelegd, geen risico loopt dat inhoud wordt gescand of verwijderd, en volledig voldoet aan de vereisten voor gegevenslocatie. Met omgekeerde deellinks kunnen anderen rechtstreeks naar jou uploaden, en OIDC- en LDAP-integratie ondersteunt standaard enterprise-authenticatie-workflows.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Pingvin Share

Geen bestandsgroottelimieten

Deel bestanden van elke grootte, alleen beperkt door de schijfruimte van uw VPS, zonder overdrachtslimieten per bestand of per maand.

Beveiligde tijdgebonden links

Stel vervaldatums en bezoekerslimieten in voor elke gedeelde link, zodat links automatisch niet meer werken nadat aan de door u gekozen voorwaarden is voldaan.

Wachtwoordbeveiliging

Bescherm gevoelige shares met een wachtwoord, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot gedownloade bestanden.

Aandelensamenvoeging

Genereer uploadlinks waarmee anderen bestanden rechtstreeks naar u kunnen sturen zonder een account te vereisen of uw opslag bloot te stellen.

Bedrijfsauthenticatie

OIDC- en LDAP-integratie stelt organisaties in staat om bestaande identiteitsproviders te gebruiken voor gecentraliseerd toegangsbeheer.

Waarom zou je Pingvin Share op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

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