Installeer Pingvin Share met één-klik installatie.
Zelf-gehost WeTransfer-alternatief voor het delen van bestanden van elke grootte via veilige, tijdgebonden links met wachtwoordbeveiliging en zonder opslag door derden.
Kies een VPS-abonnement voor Pingvin Share
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Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Pingvin Share kunt bouwen
Pingvin Share is een modern, zelf-gehost platform voor het delen van bestanden dat je een privacyvriendelijk alternatief biedt voor WeTransfer, Dropbox Transfer en Firefox Send. Deel bestanden van elke grootte via veilige, tijdelijke links met configureerbare vervaldatums, bezoekerslimieten en wachtwoordbeveiliging — allemaal zonder te uploaden naar servers van derden.
Zelf hosten op je VPS betekent dat je geen beperkingen hebt op de bestandsgrootte die door abonnementsniveaus worden opgelegd, geen risico loopt dat inhoud wordt gescand of verwijderd, en volledig voldoet aan de vereisten voor gegevenslocatie. Met omgekeerde deellinks kunnen anderen rechtstreeks naar jou uploaden, en OIDC- en LDAP-integratie ondersteunt standaard enterprise-authenticatie-workflows.
Key features van Pingvin Share
Geen bestandsgroottelimieten
Deel bestanden van elke grootte, alleen beperkt door de schijfruimte van uw VPS, zonder overdrachtslimieten per bestand of per maand.
Beveiligde tijdgebonden links
Stel vervaldatums en bezoekerslimieten in voor elke gedeelde link, zodat links automatisch niet meer werken nadat aan de door u gekozen voorwaarden is voldaan.
Wachtwoordbeveiliging
Bescherm gevoelige shares met een wachtwoord, zodat alleen de beoogde ontvangers toegang hebben tot gedownloade bestanden.
Aandelensamenvoeging
Genereer uploadlinks waarmee anderen bestanden rechtstreeks naar u kunnen sturen zonder een account te vereisen of uw opslag bloot te stellen.
Bedrijfsauthenticatie
OIDC- en LDAP-integratie stelt organisaties in staat om bestaande identiteitsproviders te gebruiken voor gecentraliseerd toegangsbeheer.
Waarom zou je Pingvin Share op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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