Gotify is een lichtgewicht, open-source pushnotificatieserver waarmee u berichten in realtime kunt verzenden en ontvangen. Een eenvoudige REST API maakt het gemakkelijk om notificaties te integreren vanuit scripts, monitoringtools, cronjobs en applicaties, zonder afhankelijk te zijn van Firebase, Pushover of enige andere externe dienst. Het ondersteunt meerdere clientapplicaties en organiseert notificaties per bron met prioriteitsniveaus.

Door Gotify zelf te hosten, blijven alle notificatiegegevens op uw eigen VPS, wat privacy en beschikbaarheid garandeert. De minimale resourcevoetafdruk betekent dat het comfortabel naast andere applicaties draait zonder te concurreren om geheugen of CPU.