Installeer Gotify met één-klik installatie.
Zelf-gehoste pushnotificatieserver met een eenvoudige REST API en real-time WebSocket-levering.
Kies een VPS-abonnement voor Gotify
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gotify kunt bouwen
Gotify is een lichtgewicht, open-source pushnotificatieserver waarmee u berichten in realtime kunt verzenden en ontvangen. Een eenvoudige REST API maakt het gemakkelijk om notificaties te integreren vanuit scripts, monitoringtools, cronjobs en applicaties, zonder afhankelijk te zijn van Firebase, Pushover of enige andere externe dienst. Het ondersteunt meerdere clientapplicaties en organiseert notificaties per bron met prioriteitsniveaus.
Door Gotify zelf te hosten, blijven alle notificatiegegevens op uw eigen VPS, wat privacy en beschikbaarheid garandeert. De minimale resourcevoetafdruk betekent dat het comfortabel naast andere applicaties draait zonder te concurreren om geheugen of CPU.
Key features van Gotify
Eenvoudige REST API
Verstuur meldingen vanuit elk script of elke applicatie met één enkele HTTP POST-aanvraag — geen SDK vereist en geen complexe installatie.
Realtime WebSockets
Berichten worden direct via WebSocket naar verbonden clients gepusht, zodat meldingen op uw apparaten verschijnen zodra ze worden verzonden.
Android en Webclients
Ontvang meldingen op Android-apparaten met de officiële app, of bewaak berichten in elke browser via de ingebouwde web-UI.
Multi-applicatie ondersteuning
Organiseer meldingen per bronapplicatie met afzonderlijke tokens en prioriteitsniveaus, zodat monitoringwaarschuwingen, back-ups en CI-gebeurtenissen duidelijk gescheiden blijven.
Plugin-uitbreidbaarheid
Breid Gotify uit met community-plugins om nieuwe meldingsbronnen, doorstuurregels en aangepaste integraties toe te voegen zonder de kernserver aan te passen.
Waarom zou je Gotify op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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