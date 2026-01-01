Installeer Pgweb met één-klik installatie.
Lichtgewicht webgebaseerde PostgreSQL-browser zonder afhankelijkheden voor directe databaseverkenning vanuit elke moderne browser.
Kies een VPS-abonnement voor Pgweb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pgweb kunt bouwen
Pgweb is een moderne, cross-platform PostgreSQL databasebrowser gebouwd met Go en gedistribueerd als één enkel binair bestand zonder externe afhankelijkheden. Het biedt een schone webinterface voor het doorbladeren van schema's, het uitvoeren van aangepaste SQL-query's en het exporteren van gegevens — zonder de complexiteit van traditionele databasebeheersuites.
Het implementeren van Pgweb op uw VPS geeft uw hele team een gecentraliseerde, altijd toegankelijke databasebrowser die beveiligd is met HTTP basisauthenticatie. Het draait naast uw PostgreSQL-instanties op een privénetwerk en biedt veilige ad-hoc querytoegang zonder ruwe databasegegevens aan ontwikkelaars bloot te stellen.
Key features van Pgweb
Nul afhankelijkheden
Implementatie met één binair bestand betekent dat u binnen enkele seconden PostgreSQL-databases kunt doorzoeken zonder dat er runtime-bibliotheken of systeempakketten nodig zijn.
Ondersteuning voor meerdere sessies
Maak verbinding met en schakel tussen meerdere PostgreSQL-databases tegelijk, waardoor het eenvoudig wordt om gegevens tussen omgevingen te vergelijken.
Gegevensexport
Exporteer tabel- en zoekresultaten direct naar CSV, JSON of XML voor analyse in spreadsheets en business intelligence-tools.
SSH-tunnelverbindingen
Maak veilig verbinding met externe databases via SSH-tunnels zonder PostgreSQL-poorten openbaar te maken of firewallregels aan te passen.
Querygeschiedenis
Houdt automatisch eerder uitgevoerde instructies bij, zodat u snel complexe zoekopdrachten kunt oproepen en hergebruiken zonder ze opnieuw te typen.
Waarom zou je Pgweb op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.