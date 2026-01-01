Pgweb is een moderne, cross-platform PostgreSQL databasebrowser gebouwd met Go en gedistribueerd als één enkel binair bestand zonder externe afhankelijkheden. Het biedt een schone webinterface voor het doorbladeren van schema's, het uitvoeren van aangepaste SQL-query's en het exporteren van gegevens — zonder de complexiteit van traditionele databasebeheersuites.

Het implementeren van Pgweb op uw VPS geeft uw hele team een gecentraliseerde, altijd toegankelijke databasebrowser die beveiligd is met HTTP basisauthenticatie. Het draait naast uw PostgreSQL-instanties op een privénetwerk en biedt veilige ad-hoc querytoegang zonder ruwe databasegegevens aan ontwikkelaars bloot te stellen.