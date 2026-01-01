Installeer Khoj met één-klik installatie.
Open-source AI-assistent die met uw documenten chat, op het web zoekt en code uitvoert met een AI-model naar keuze.
Kies een VPS-abonnement voor Khoj
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Khoj kunt bouwen
Khoj is een gratis, open-source persoonlijke AI-assistent die verbinding maakt met je documenten, notities en bestanden en je in staat stelt er vragen over te stellen in natuurlijke taal. Het werkt met elke grote AI-provider — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie die op dezelfde VPS draait — en vult zijn antwoorden aan met realtime webzoekopdrachten via SearXNG en geïsoleerde Python-code-uitvoering via Terrarium.
Zelf Khoj hosten betekent dat je documenten, gesprekken en zoekgeschiedenis op je eigen infrastructuur blijven. Je bestanden worden uitsluitend naar de AI-modelprovider gestuurd die je expliciet configureert, waardoor je volledige controle hebt over welke gegevens worden gedeeld en met wie.
Key features van Khoj
Chat met documenten
Indexeer uw PDF's, notities en bestanden en stel er vragen over in natuurlijke taal — Khoj haalt relevante context en antwoorden op met behulp van het door u gekozen AI-model.
Webzoekintegratie
Ingebouwde SearXNG laat Khoj actuele informatie van het web ophalen en samenvatten zonder zoekopdrachten via een externe zoek-API te routeren.
Code-uitvoeringssandbox
Voer Python-code uit in een geïsoleerde Terrarium-sandbox, zodat Khoj berekeningen, data-analyse en scriptingtaken kan uitvoeren als onderdeel van een gesprek.
Elke AI Model Aanbieder
Verbind OpenAI, Anthropic, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie — wissel van provider zonder te veranderen hoe je met Khoj omgaat.
Standaard privé
Alle documenten, chats en embeddings blijven op uw VPS — er wordt niets gedeeld buiten de AI-modelprovider die u configureert.
Waarom zou je Khoj op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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