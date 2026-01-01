Databasus is een zelf-gehoste tool voor databaseback-upbeheer die geautomatiseerde back-ups voor PostgreSQL, MySQL en MongoDB centraliseert onder één webinterface. Het beheert de volledige back-uplevenscyclus – planning, uitvoering, compressie, retentierotatie en gezondheidsmonitoring – zonder dat er aparte scripts nodig zijn voor elk databasetype.

Door Databasus zelf te hosten op uw VPS worden back-ups direct op uw eigen infrastructuur opgeslagen, waardoor kosten voor cloudopslag per gigabyte worden geëlimineerd en gevoelige gegevens onder uw controle blijven. Het webdashboard biedt duidelijk inzicht in de succespercentages van back-ups, opslaggebruik en taakgeschiedenis, terwijl toegewijde VPS-bronnen ervoor zorgen dat back-uptaken worden uitgevoerd zonder de prestaties van de productiedatabase te beïnvloeden.