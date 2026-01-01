Implementeer Databasus met één klik installatie.
Zelf-gehoste database back-upbeheerder voor het automatiseren en monitoren van PostgreSQL-, MySQL- en MongoDB-back-ups.
Kies een VPS-abonnement voor Databasus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Databasus kunt bouwen
Databasus is een zelf-gehoste tool voor databaseback-upbeheer die geautomatiseerde back-ups voor PostgreSQL, MySQL en MongoDB centraliseert onder één webinterface. Het beheert de volledige back-uplevenscyclus – planning, uitvoering, compressie, retentierotatie en gezondheidsmonitoring – zonder dat er aparte scripts nodig zijn voor elk databasetype.
Door Databasus zelf te hosten op uw VPS worden back-ups direct op uw eigen infrastructuur opgeslagen, waardoor kosten voor cloudopslag per gigabyte worden geëlimineerd en gevoelige gegevens onder uw controle blijven. Het webdashboard biedt duidelijk inzicht in de succespercentages van back-ups, opslaggebruik en taakgeschiedenis, terwijl toegewijde VPS-bronnen ervoor zorgen dat back-uptaken worden uitgevoerd zonder de prestaties van de productiedatabase te beïnvloeden.
Key features van Databasus
Multi-databaseondersteuning
Maakt back-ups van PostgreSQL, MySQL en MongoDB vanuit een uniforme interface, waardoor de noodzaak om afzonderlijke back-upscripts per database-engine te beheren, vervalt.
Geautomatiseerde planning
Configureer back-upintervallen en bewaarbeleidsregels zodat dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse back-ups automatisch roteren zonder handmatige tussenkomst.
Webgebaseerd dashboard
Bewaak de back-upstatus, het opslaggebruik en de taakgeschiedenis via een gecentraliseerde interface met waarschuwingen voor storingen die aandacht vereisen.
Back-upverificatie
Voert integriteitscontroles uit na elke back-up om te bevestigen dat de back-up geldig en bruikbaar is voordat deze meetelt voor uw bewaarbeleid.
Tijdstipherstel
Databases herstellen naar een specifieke back-upmomentopname, waardoor herstel na noodgevallen en veilig testen van productiedata in staging-omgevingen mogelijk wordt.
Waarom zou je Databasus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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