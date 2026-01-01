Maxun is een open-source, no-code webdataplatform waarmee je het web kunt extraheren, scrapen, crawlen en doorzoeken zonder code te schrijven. Met een visuele recorder blader je eenvoudig door een website en Maxun zet je acties om in een herbruikbare extractierobot — geen programmeerkennis vereist. AI-gestuurde extractie laat je in duidelijke taal beschrijven welke gegevens je wilt en deze automatisch ophalen.

Door Maxun op je eigen VPS te hosten, heb je volledige controle over je gescrapete gegevens, planning en integraties. Het platform ondersteunt exporteren naar Google Sheets, Airtable en webhooks, en bevat een volledige SDK en CLI voor ontwikkelaars die verder willen gaan. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevenspersistentie en MinIO voor bestandsopslag, waardoor je een complete, productieklare setup krijgt.