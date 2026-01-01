Implementeer Maxun met één-klik installatie.
Open-source no-code platform voor het omzetten van elke website in gestructureerde, geautomatiseerde workflows voor gegevensextractie.
Kies een VPS-abonnement voor Maxun
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maxun kunt bouwen
Maxun is een open-source, no-code webdataplatform waarmee je het web kunt extraheren, scrapen, crawlen en doorzoeken zonder code te schrijven. Met een visuele recorder blader je eenvoudig door een website en Maxun zet je acties om in een herbruikbare extractierobot — geen programmeerkennis vereist. AI-gestuurde extractie laat je in duidelijke taal beschrijven welke gegevens je wilt en deze automatisch ophalen.
Door Maxun op je eigen VPS te hosten, heb je volledige controle over je gescrapete gegevens, planning en integraties. Het platform ondersteunt exporteren naar Google Sheets, Airtable en webhooks, en bevat een volledige SDK en CLI voor ontwikkelaars die verder willen gaan. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevenspersistentie en MinIO voor bestandsopslag, waardoor je een complete, productieklare setup krijgt.
Key features van Maxun
No-Code Recorder
Neem uw browse-acties één keer op en Maxun zet ze om in een herhaalbare extractierobot — geen code vereist.
AI-gegevensextractie
Beschrijf de gegevens die je wilt in natuurlijke taal en laat LLM-gestuurde extractie deze voor je lokaliseren en structureren.
Webcrawlen
Doorzoek automatisch complete websites, waarbij inhoud wordt ontdekt en geëxtraheerd van elke relevante pagina binnen een gedefinieerde scope.
Geplande uitvoeringen
Stel robots in om volgens een schema te werken en nieuwe gestructureerde gegevens te leveren aan de door u gekozen bestemming, zonder handmatige tussenkomst.
Flexibele integraties
Exporteer geëxtraheerde gegevens rechtstreeks naar Google Sheets, Airtable of elk webhook-eindpunt met ingebouwde integratieondersteuning.
Waarom zou je Maxun op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.