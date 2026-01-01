Implementeer Nexus Repository Manager met één-klik installatie.
Universele artifact repository manager die Maven, npm, Docker, PyPI en meer ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor Nexus Repository Manager
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Wat je met Nexus Repository Manager kunt bouwen
Sonatype Nexus Repository Manager is de industriestandaard artefactrepository voor het opslaan, organiseren en distribueren van build-artefacten in elk belangrijk pakketformaat. Het dient als een universele proxycache voor Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub en tientallen andere registers, waardoor externe downloads drastisch worden verminderd en builds worden versneld.
Het zelf hosten van Nexus op uw eigen VPS geeft u volledige controle over artefactopslag, toegangsbeleid en beveiligingsscans. Teams krijgen één enkele bron van waarheid voor alle afhankelijkheden – openbaar en privé – zonder prijs per gebruiker of cloudopslaglimieten.
Key features van Nexus Repository Manager
Universele formaatondersteuning
Host en proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, en vele andere formaten vanuit één enkele instantie.
Proxy en cache
Cache externe artefacten lokaal, zodat builds nooit mislukken omdat een upstream-register traag of niet beschikbaar is.
Privé-repositories
Publiceer eigen bibliotheken en Docker-images naar privé gehoste repositories met gedetailleerde toegangscontrole.
Component zoeken
Full-text zoeken in alle repositories stelt ontwikkelaars in staat snel specifieke artefactversies en hun metadata te vinden.
Op rollen gebaseerde toegang
Definieer gedetailleerde privileges per repository zodat teams alleen de repositories zien en publiceren waar zij eigenaar van zijn.
Waarom zou je Nexus Repository Manager op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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