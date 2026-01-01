Sonatype Nexus Repository Manager is de industriestandaard artefactrepository voor het opslaan, organiseren en distribueren van build-artefacten in elk belangrijk pakketformaat. Het dient als een universele proxycache voor Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub en tientallen andere registers, waardoor externe downloads drastisch worden verminderd en builds worden versneld.

Het zelf hosten van Nexus op uw eigen VPS geeft u volledige controle over artefactopslag, toegangsbeleid en beveiligingsscans. Teams krijgen één enkele bron van waarheid voor alle afhankelijkheden – openbaar en privé – zonder prijs per gebruiker of cloudopslaglimieten.