Kafbat Kafka UI is een gratis, open-source webdashboard voor het beheren van Apache Kafka-clusters. Als de door de gemeenschap gedreven opvolger van Provectus kafka-ui, biedt het een verfijnde interface voor het inspecteren van brokers, het beheren van topics, het doorbladeren van berichten en het volgen van de achterstand van consumentengroepen — allemaal zonder commandoregeltools. De ondersteuning voor meerdere clusters stelt u in staat om elke Kafka-omgeving vanuit één enkel overzicht te beheren.

Het zelf hosten van Kafbat Kafka UI op uw eigen VPS houdt uw berichtgegevens en clusterreferenties volledig binnen uw infrastructuur. Deze sjabloon bundelt een single-node Kafka-broker die draait in KRaft-modus (geen ZooKeeper vereist), waardoor u een productieklare Kafka-stack krijgt die met één klik klaar is voor gebruik.