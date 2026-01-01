Implementeer Kafbat Kafka UI met één-klik installatie.
Open-source web-UI voor het beheren en monitoren van Apache Kafka-clusters, opvolger van het populaire Provectus kafka-ui project.
Kies een VPS-abonnement voor Kafbat Kafka UI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kafbat Kafka UI kunt bouwen
Kafbat Kafka UI is een gratis, open-source webdashboard voor het beheren van Apache Kafka-clusters. Als de door de gemeenschap gedreven opvolger van Provectus kafka-ui, biedt het een verfijnde interface voor het inspecteren van brokers, het beheren van topics, het doorbladeren van berichten en het volgen van de achterstand van consumentengroepen — allemaal zonder commandoregeltools. De ondersteuning voor meerdere clusters stelt u in staat om elke Kafka-omgeving vanuit één enkel overzicht te beheren.
Het zelf hosten van Kafbat Kafka UI op uw eigen VPS houdt uw berichtgegevens en clusterreferenties volledig binnen uw infrastructuur. Deze sjabloon bundelt een single-node Kafka-broker die draait in KRaft-modus (geen ZooKeeper vereist), waardoor u een productieklare Kafka-stack krijgt die met één klik klaar is voor gebruik.
Key features van Kafbat Kafka UI
Onderwerpbeheer
Maak, configureer en verwijder topics met real-time partitie- en replicatie-instellingen zonder de Kafka CLI te gebruiken.
Berichtenbrowser
Verken Kafka-berichten in JSON-, platte tekst- of Avro-indelingen met CEL-gebaseerde filtering om precies de records te vinden die u nodig heeft.
Consumentengroepbewaking
Volg consumentengroep-offsets, partitietoewijzingen en achterstandsstatistieken om verwerkingsknelpunten te identificeren voordat ze stroomafwaartse systemen beïnvloeden.
Multi-cluster ondersteuning
Verbind meerdere Kafka-clusters met één dashboard en schakel er direct tussen voor gecentraliseerd overzicht in alle omgevingen.
KRaft Mode Broker
Gebundelde Kafka-broker draait in KRaft-modus — geen ZooKeeper-afhankelijkheid — wat de implementatie vereenvoudigt en de operationele voetafdruk verkleint.
Waarom zou je Kafbat Kafka UI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.