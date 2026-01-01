InvoiceShelf is een zelfgehost facturatieplatform voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een professionele facturatieoplossing nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de complete facturatiestroom: klanten, artikelen, facturen, offertes, uitgaven en betalingen — met ondersteuning voor meerdere valuta's, belastingtarieven en aanpasbare PDF-sjablonen.

Door InvoiceShelf op je eigen VPS te hosten, blijven je financiële gegevens en klantgegevens privé op infrastructuur die jij beheert. Met ingebouwde Stripe-betaalgateway-integratie en een klantenportaal waar klanten facturen online kunnen bekijken en betalen, krijg je een professionele facturatie-ervaring zonder kosten per factuur of vendor lock-in.