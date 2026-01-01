Installeer InvoiceShelf met één-klik installatie.
Zelfgehost open-source facturatieplatform voor freelancers en kleine bedrijven, voorheen bekend als Crater.
Kies een VPS-abonnement voor InvoiceShelf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InvoiceShelf kunt bouwen
InvoiceShelf is een zelfgehost facturatieplatform voor freelancers, consultants en kleine bedrijven die een professionele facturatieoplossing nodig hebben zonder maandelijkse SaaS-kosten. Het omvat de complete facturatiestroom: klanten, artikelen, facturen, offertes, uitgaven en betalingen — met ondersteuning voor meerdere valuta's, belastingtarieven en aanpasbare PDF-sjablonen.
Door InvoiceShelf op je eigen VPS te hosten, blijven je financiële gegevens en klantgegevens privé op infrastructuur die jij beheert. Met ingebouwde Stripe-betaalgateway-integratie en een klantenportaal waar klanten facturen online kunnen bekijken en betalen, krijg je een professionele facturatie-ervaring zonder kosten per factuur of vendor lock-in.
Key features van InvoiceShelf
Facturen en offertes
Maak professionele facturen en offertes met aanpasbare sjablonen en automatische PDF-generatie voor elk document.
Online betaalportaal
Klanten kunnen facturen online bekijken, downloaden en betalen via een selfserviceportaal met Stripe-betaalgateway-integratie.
Onkosten bijhouden
Registreer en categoriseer zakelijke uitgaven samen met facturen om een compleet financieel overzicht op één plek te bewaren.
Ondersteuning voor meerdere valuta
Factureer klanten in hun lokale valuta met configureerbare wisselkoersen en valutaselectie per factuur.
Belastingbeheer
Definieer meerdere belastingtarieven en pas deze per artikel of per factuur toe om btw, GST en andere belastingstructuren te beheren.
Waarom zou je InvoiceShelf op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.