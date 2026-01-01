Implementeer Galaxy met één klik installatie.
Open-source webplatform voor toegankelijke, reproduceerbare bio-informatica-analyses en data-intensieve wetenschappelijke workflows.
Kies een VPS-abonnement voor Galaxy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Galaxy kunt bouwen
Galaxy is een open-source webplatform dat onderzoekers in staat stelt om data-intensieve biomedische analyses uit te voeren, te delen en te reproduceren zonder een regel code te schrijven. Gebruikt door duizenden laboratoria wereldwijd, verpakt het duizenden commandoregeltools achter een uniforme browserinterface zodat wetenschappers complexe bio-informatica-pijplijnen kunnen bouwen, elke parameter kunnen volgen en maanden later precies dezelfde analyse opnieuw kunnen uitvoeren.
Het zelf hosten van Galaxy op uw eigen VPS houdt gevoelige sequentiedata, patiëntcohorten en ongepubliceerde workflows volledig onder uw controle, zonder kosten per taak en zonder wachttijden in de wachtrij van een gedeelde server. Deze sjabloon levert een enkele alles-in-één container met Galaxy, PostgreSQL en nginx, vooraf geconfigureerd voor een directe single-tenant implementatie.
Key features van Galaxy
Reproduceerbare workflows
Leg elke tool, parameter en datasetversie vast, zodat elke analyse maanden of jaren later bit-voor-bit opnieuw kan worden uitgevoerd.
Visuele pijplijn-editor
Stel meerstaps bio-informatica pipelines samen op een drag-and-drop canvas zonder te scripten in Bash of Snakemake.
Duizenden tools
Installeer gecontroleerde tools uit de Galaxy Tool Shed voor genomica, proteomica, metabolomica, beeldvorming en machinaal leren.
Interactieve notitieboeken
Lanceer Jupyter, RStudio en andere interactieve omgevingen rechtstreeks op uw Galaxy-geschiedenissen en -datasets.
Geschiedenis en delen
Organiseer elke analyserun in een versiegeschiedenis die met één klik kan worden gedeeld, gepubliceerd of geïmporteerd door medewerkers.
Conda afhankelijkheidsresolutie
Tools lossen hun afhankelijkheden automatisch op via Conda en BioContainers, waardoor omgevingsconflicten worden voorkomen.
Waarom zou je Galaxy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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