jsreport implementeren met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Zelf-gehost JavaScript rapportageplatform voor het genereren van PDF-, Excel- en DOCX-documenten vanuit HTML-sjablonen via REST API.
Kies een VPS-abonnement voor jsreport
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met jsreport kunt bouwen
jsreport is een open-source rapportageserver die bedrijfdocumenten van productkwaliteit genereert vanuit HTML-sjablonen. Ontwikkelingsteams gebruiken het als een gedeelde service die elke applicatie in de organisatie kan aanroepen via een REST API â€” door JSON-gegevens door te geven en een geformatteerde PDF, Excel-spreadsheet, DOCX of HTML-antwoord te ontvangen zonder enige renderinglogica in de aanroepende applicatie. Sjablonen worden geschreven in standaard HTML en CSS met behulp van Handlebars of andere ondersteunde engines, zodat elke webontwikkelaar ze kan maken en onderhouden zonder een eigen DSL te hoeven leren.
Door jsreport zelf te hosten, blijven gegenereerde documenten â€” facturen, contracten, financiÃ«le overzichten â€” op infrastructuur die u beheert, zonder gevoelige bedrijfsgegevens naar een externe renderingdienst te sturen. Geen kosten per document en geen gebruiksbeperkingen.
Key features van jsreport
Meerdere uitvoerformaten
Genereer PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV of XML vanuit dezelfde sjabloon, waarbij u het formaat via een API-parameter wijzigt zonder afzonderlijke ontwerpen te hoeven onderhouden.
REST API Weergave
Elke sjabloon is een POST-eindpunt â€” applicaties geven JSON-gegevens door en ontvangen het gerenderde document terug, waardoor rapportlogica wordt losgekoppeld van applicatiecode.
Browsergebaseerde ontwerper
Ontwerp, bekijk een voorbeeld en test rapportsjablonen rechtstreeks in de browser met behulp van de ingebouwde webeditor zonder te wisselen tussen tools.
Rapportplanning
Plan rapporten om automatisch op vaste intervallen te worden uitgevoerd en ze per e-mail te verzenden of de uitvoer op te slaan, waardoor handmatige, terugkerende exports overbodig worden.
Sjabloonversiebeheer
Volg elke wijziging aan een sjabloon met ingebouwde versiegeschiedenis en keer terug naar elke vorige versie zonder een aparte VCS te onderhouden.
Waarom zou je jsreport op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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