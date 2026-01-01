jsreport is een open-source rapportageserver die bedrijfdocumenten van productkwaliteit genereert vanuit HTML-sjablonen. Ontwikkelingsteams gebruiken het als een gedeelde service die elke applicatie in de organisatie kan aanroepen via een REST API â€” door JSON-gegevens door te geven en een geformatteerde PDF, Excel-spreadsheet, DOCX of HTML-antwoord te ontvangen zonder enige renderinglogica in de aanroepende applicatie. Sjablonen worden geschreven in standaard HTML en CSS met behulp van Handlebars of andere ondersteunde engines, zodat elke webontwikkelaar ze kan maken en onderhouden zonder een eigen DSL te hoeven leren.

Door jsreport zelf te hosten, blijven gegenereerde documenten â€” facturen, contracten, financiÃ«le overzichten â€” op infrastructuur die u beheert, zonder gevoelige bedrijfsgegevens naar een externe renderingdienst te sturen. Geen kosten per document en geen gebruiksbeperkingen.