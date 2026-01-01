Installeer Crontab UI met één-klik installatie.
Webgebaseerde interface voor het veilig beheren van cron-taken met import, export, back-up en HTTP-authenticatie.
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Wat je met Crontab UI kunt bouwen
Crontab UI is een open-source Node.js webapplicatie die foutgevoelige handmatige crontab-bewerking vervangt door een veilige, visuele interface. Taken toevoegen, verwijderen, pauzeren en hervatten kost slechts één klik, en elke wijziging wordt gevalideerd voordat deze wordt toegepast, zodat een typefout niet langer al uw geplande taken tegelijkertijd platlegt.
Crontab UI zelf hosten op uw eigen VPS geeft u een privé controlepaneel voor honderden cron-taken met foutenlogboeken per taak, automatische back-ups vóór risicovolle bewerkingen, en import/export om hetzelfde schema over meerdere machines te repliceren. Ingebouwde HTTP basic authenticatie beschermt de interface zonder dat een externe reverse proxy of identiteitsprovider nodig is.
Key features van Crontab UI
Veilige taakbewerking
Cron-taken toevoegen, bewerken, pauzeren, hervatten en verwijderen via een gevalideerde gebruikersinterface in plaats van syntactische fouten te riskeren in onbewerkte crontab-bestanden.
Importeren en exporteren
Importeer binnen enkele seconden een bestaande crontab en exporteer uw volledige configuratie om hetzelfde schema opnieuw te implementeren op andere machines zonder SSH.
Automatische back-ups
Crontab UI maakt een back-up vóór elke import en stelt u in staat om op aanvraag momentopnamen van uw taken te maken en deze te herstellen, om zo fouten te herstellen.
Foutenlogboeken per taak
Elke geplande taak schrijft zijn eigen foutenlogboek, zodat u storingen kunt controleren en problemen kunt debuggen zonder een gedeeld systeemlogboek te doorzoeken.
Mailing en hooks
Configureer e-mailmeldingen of webhook-callbacks per taak om uw team te waarschuwen of downstream-automatisering te activeren na elke uitvoering.
HTTP-authenticatie
Bescherm de web-UI met ingebouwde basisauthenticatie, zodat alleen geautoriseerde gebruikers uw geplande taken kunnen bekijken of wijzigen.
Waarom zou je Crontab UI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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