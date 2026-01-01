Crontab UI is een open-source Node.js webapplicatie die foutgevoelige handmatige crontab-bewerking vervangt door een veilige, visuele interface. Taken toevoegen, verwijderen, pauzeren en hervatten kost slechts één klik, en elke wijziging wordt gevalideerd voordat deze wordt toegepast, zodat een typefout niet langer al uw geplande taken tegelijkertijd platlegt.

Crontab UI zelf hosten op uw eigen VPS geeft u een privé controlepaneel voor honderden cron-taken met foutenlogboeken per taak, automatische back-ups vóór risicovolle bewerkingen, en import/export om hetzelfde schema over meerdere machines te repliceren. Ingebouwde HTTP basic authenticatie beschermt de interface zonder dat een externe reverse proxy of identiteitsprovider nodig is.