Installeer Dockge met één-klik installatie.
Reactieve zelf-gehoste UI voor het beheren van Docker Compose stacks zonder de commandoregel aan te raken.
Kies een VPS-abonnement voor Dockge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dockge kunt bouwen
Dockge is een gerichte, zelf-gehoste Docker Compose stack manager, gebouwd door de maker van Uptime Kuma. In plaats van te proberen elke Docker-primitive te beheren, doet het één ding goed: het stelt je in staat om Compose-stacks te creëren, bewerken, starten, stoppen en verwijderen via een snelle, reactieve webinterface. De ingebouwde YAML-editor beschikt over syntaxiskleuring en real-time validatie, en je kunt bestaande docker run-commando's in enkele seconden converteren naar het Compose-formaat.
Het opslaan van stacks als gewone bestanden op schijf betekent dat Dockge naadloos past in elke back-up- of versiebeheerworkflow. Zelf-hosting houdt je infrastructuurconfiguratie privé en biedt je een persistente beheerinterface die altijd beschikbaar is, zelfs als je niet bij de terminal bent.
Key features van Dockge
Interactieve YAML-editor
Syntaxisaccentuering en live validatie maken het gemakkelijk om Compose-bestanden direct in de browser te schrijven en bij te werken.
Realtime logstroom
Containerlogs worden live gestreamd in de UI, zodat u de opstart, fouten en uitvoer kunt controleren zonder een terminal te openen.
docker run converter
Plak elke docker run command en Dockge converteert deze automatisch naar een kant-en-klaar docker-compose.yaml.
Bestandsgebaseerde stackopslag
Alle Compose-bestanden worden opgeslagen als platte bestanden op schijf, wat back-ups en versiebeheer eenvoudig maakt.
Lichte voetafdruk
Minimaal resourceverbruik laat CPU en geheugen beschikbaar voor de applicaties die u daadwerkelijk beheert.
Waarom zou je Dockge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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