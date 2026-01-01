Dockge is een gerichte, zelf-gehoste Docker Compose stack manager, gebouwd door de maker van Uptime Kuma. In plaats van te proberen elke Docker-primitive te beheren, doet het één ding goed: het stelt je in staat om Compose-stacks te creëren, bewerken, starten, stoppen en verwijderen via een snelle, reactieve webinterface. De ingebouwde YAML-editor beschikt over syntaxiskleuring en real-time validatie, en je kunt bestaande docker run-commando's in enkele seconden converteren naar het Compose-formaat.

Het opslaan van stacks als gewone bestanden op schijf betekent dat Dockge naadloos past in elke back-up- of versiebeheerworkflow. Zelf-hosting houdt je infrastructuurconfiguratie privé en biedt je een persistente beheerinterface die altijd beschikbaar is, zelfs als je niet bij de terminal bent.