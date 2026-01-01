Multi-Scrobbler verbindt elke plek waar je naar muziek luistert met elke dienst die het bijhoudt. In plaats van te vertrouwen op de ingebouwde scrobbling van elke muziek-app — die volledig ontbreekt bij Plex en Jellyfin, en gefragmenteerd is over YouTube Music, Deezer en Subsonic clients — centraliseert Multi-Scrobbler elke afspeelbeurt in één pijplijn. Het ondersteunt meer dan 25 bronnen en stuurt luisterbeurten tegelijkertijd door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen.

Zelf-hosten op je VPS zorgt ervoor dat de scrobbler 24/7 draait naast je andere mediadiensten, met openbare OAuth callback-URL's die Spotify en Last.fm kunnen bereiken. Het webdashboard toont live luisterbeurten, statistieken per bron en gedetailleerde logs zonder je luistergeschiedenis bloot te stellen aan een SaaS van derden.