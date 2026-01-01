Implementeer Multi-Scrobbler met één-klik installatie.
Zelf-gehoste scrobbling-hub die muziekweergaven van Plex, Jellyfin, Spotify en meer bijhoudt naar Last.fm, ListenBrainz of Maloja.
Kies een VPS-abonnement voor Multi-Scrobbler
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Multi-Scrobbler kunt bouwen
Multi-Scrobbler verbindt elke plek waar je naar muziek luistert met elke dienst die het bijhoudt. In plaats van te vertrouwen op de ingebouwde scrobbling van elke muziek-app — die volledig ontbreekt bij Plex en Jellyfin, en gefragmenteerd is over YouTube Music, Deezer en Subsonic clients — centraliseert Multi-Scrobbler elke afspeelbeurt in één pijplijn. Het ondersteunt meer dan 25 bronnen en stuurt luisterbeurten tegelijkertijd door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen.
Zelf-hosten op je VPS zorgt ervoor dat de scrobbler 24/7 draait naast je andere mediadiensten, met openbare OAuth callback-URL's die Spotify en Last.fm kunnen bereiken. Het webdashboard toont live luisterbeurten, statistieken per bron en gedetailleerde logs zonder je luistergeschiedenis bloot te stellen aan een SaaS van derden.
Key features van Multi-Scrobbler
Universele bronddekking
Volgt afspeelsessies van Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic-clients en 25+ andere muziekspelers in één enkele pijplijn.
Meerdere scrobble-doelen
Stuurt elke luisterbeurt gelijktijdig door naar Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito en andere doelen, zonder handmatige duplicatie.
Live statusdashboard
De web-interface toont momenteel afgespeelde nummers, recente scrobbles en statistieken per bron, zodat u elke verbinding in één oogopslag kunt controleren.
Slimme deduplicatie
Detecteert dubbele luisterbeurten die zijn gerapporteerd door meerdere bronnen die hetzelfde nummer afspelen, en dient elke afspeelbeurt slechts één keer in bij uw scrobble-doelen.
Webhook-meldingen
Stuurt 'Nu afspelend'-updates en fouten naar Discord, Gotify, Ntfy of Apprise, zodat je kapotte integraties opmerkt zonder het dashboard te controleren.
Waarom zou je Multi-Scrobbler op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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