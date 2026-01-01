Hoppscotch is een modern, lichtgewicht API-ontwikkelings- en testplatform dat de volledige API-levenscyclus omvat — van het bouwen en testen van verzoeken tot het documenteren en delen van collecties met uw team. Het ondersteunt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events en WebRTC in één enkele interface, met omgevingsvariabelen, pre-request scripts en geavanceerde authenticatieopties, waaronder OAuth 2.0.

Door Hoppscotch zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels, request payloads en teamworkspacegegevens volledig op uw infrastructuur, waardoor de zorgen over gegevensprivacy van cloudgebaseerde API-clients worden weggenomen en de abonnementskosten per gebruiker verdwijnen naarmate uw team groeit.