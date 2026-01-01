Installeer Hoppscotch met één-klik installatie.
Open-source platform voor API-ontwikkeling dat REST, GraphQL, WebSocket en realtime teamsamenwerking ondersteunt.
Kies een VPS-abonnement voor Hoppscotch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hoppscotch kunt bouwen
Hoppscotch is een modern, lichtgewicht API-ontwikkelings- en testplatform dat de volledige API-levenscyclus omvat — van het bouwen en testen van verzoeken tot het documenteren en delen van collecties met uw team. Het ondersteunt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events en WebRTC in één enkele interface, met omgevingsvariabelen, pre-request scripts en geavanceerde authenticatieopties, waaronder OAuth 2.0.
Door Hoppscotch zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels, request payloads en teamworkspacegegevens volledig op uw infrastructuur, waardoor de zorgen over gegevensprivacy van cloudgebaseerde API-clients worden weggenomen en de abonnementskosten per gebruiker verdwijnen naarmate uw team groeit.
Key features van Hoppscotch
Multi-protocol testen
Test REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- en WebRTC-verbindingen vanuit één uniforme interface.
Teamwerkruimtes
Deel collecties en werk in realtime samen met teamgenoten via gedeelde werkruimtes zonder uw privé-infrastructuur te verlaten.
Geavanceerde authenticatie
Ingebouwde ondersteuning voor OAuth 2.0, Bearer-tokens, Basic Auth en API-sleutels dekt vrijwel elk authenticatieschema.
Omgevingsvariabelen
Schakel direct tussen ontwikkel-, staging- en productieomgevingen zonder handmatig aanvraagparameters te bewerken.
Collectiebeheer
Organiseer verzoeken in versiebeheerde collecties met import- en exportondersteuning voor Postman- en OpenAPI-formaten.
Waarom zou je Hoppscotch op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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