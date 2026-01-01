OpenBao is een community-gedreven open-source fork van HashiCorp Vault, gebouwd om veilig, gecentraliseerd geheimenbeheer te bieden voor teams en applicaties. Het stelt u in staat om dynamische geheimen, encryptiesleutels en referenties op te slaan, te openen en te roteren via een uniforme API, zonder gevoelige gegevens te verspreiden over configuratiebestanden of omgevingsvariabelen.

Het zelf hosten van OpenBao op uw eigen VPS betekent dat uw geheimen uw infrastructuur nooit verlaten — er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen vendor lock-in en geen risico dat een SaaS-provider toegang krijgt tot uw referenties. U krijgt de volledige Vault-compatibele functionaliteit onder uw controle.