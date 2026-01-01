Implementeer OpenBao met één-klik installatie.
Open-source platform voor geheimenbeheer voor het veilig opslaan van API-sleutels, wachtwoorden, certificaten en andere gevoelige gegevens.
Kies een VPS-abonnement voor OpenBao
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenBao kunt bouwen
OpenBao is een community-gedreven open-source fork van HashiCorp Vault, gebouwd om veilig, gecentraliseerd geheimenbeheer te bieden voor teams en applicaties. Het stelt u in staat om dynamische geheimen, encryptiesleutels en referenties op te slaan, te openen en te roteren via een uniforme API, zonder gevoelige gegevens te verspreiden over configuratiebestanden of omgevingsvariabelen.
Het zelf hosten van OpenBao op uw eigen VPS betekent dat uw geheimen uw infrastructuur nooit verlaten — er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen vendor lock-in en geen risico dat een SaaS-provider toegang krijgt tot uw referenties. U krijgt de volledige Vault-compatibele functionaliteit onder uw controle.
Key features van OpenBao
Dynamische geheimen
Genereer tijdelijke inloggegevens op aanvraag voor databases en cloudproviders, die automatisch worden ingetrokken wanneer ze niet langer nodig zijn.
Versleutelde sleutel-waardearchief
Sla willekeurige geheimen in rust op met AES-256-GCM-versleuteling, zodat gevoelige waarden nooit op schijf worden blootgesteld.
Fijne toegangscontrole
Definieer beleidsgebaseerde toegangsregels die beperken welke services en gebruikers specifieke geheime paden kunnen lezen, schrijven of weergeven.
Meerdere authenticatiemethoden
Authenticeer applicaties en gebruikers via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT en andere methoden zonder uw workflow te wijzigen.
Volledige auditregistratie
Elke aanvraag en reactie wordt vastgelegd in fraudebestendige auditlogboeken, waardoor u een compleet spoor heeft voor compliance en incidentrespons.
HTTP API en CLI
Integreer het ophalen van geheimen in elke taal of pijplijn met behulp van de REST API of de cross-platform bao CLI.
Waarom zou je OpenBao op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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