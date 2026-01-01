RStudio Server implementeren met één klik installatie.
Browsergebaseerde R IDE voor statistische berekeningen, data-analyse en visualisatie zonder lokale installatie.
Kies een VPS-abonnement voor RStudio Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RStudio Server kunt bouwen
RStudio Server is de webgebaseerde versie van de RStudio IDE, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor de programmeertaal R. Het draait volledig in een browser, waardoor datawetenschappers, statistici en onderzoekers dezelfde functierijke R-omgeving krijgen die ze op een lokale desktop zouden hebben — scripteditor, console, plotviewer, pakketbeheerder en omgevingsinspecteur — zonder dat R of RStudio op de machine van elke gebruiker hoeft te worden geïnstalleerd.
Het zelf hosten van RStudio Server op een VPS geeft uw team een persistente R-omgeving, ondersteund door dedicated CPU en geheugen. Analyses, pakketinstallaties en grote datasets blijven op de server in plaats van lokale machinebronnen te verbruiken, waardoor het praktisch is om rekenintensieve R-workloads vanaf elk apparaat uit te voeren.
Key features van RStudio Server
Volledige R IDE in de browser
De complete RStudio-interface — scripteditor, console, omgevingsbrowser en plotviewer — draait in uw browser zonder dat een lokale R-installatie vereist is.
R Markdown notebooks
Maak en render R Markdown-documenten die code, uitvoer en proza combineren tot reproduceerbare HTML-, PDF- of Word-rapporten met één klik.
Shiny app-ontwikkeling
Bouw en bekijk een voorbeeld van interactieve Shiny webapplicaties direct vanuit de editor met een live voorbeeldvenster voor snelle iteratie.
Pakketbeheer
Installeer en beheer R-pakketten van CRAN, Bioconductor en GitHub rechtstreeks vanuit de IDE met automatische afhankelijkheidsoplossing.
Ingebouwde Git-integratie
Voer versiebeheer uit op scripts, analyses en projecten met ingebouwde Git- en SVN-ondersteuning zonder de IDE te verlaten.
Waarom zou je RStudio Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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