Installeer CryptPad met één-klik installatie.
End-to-end versleutelde samenwerkende kantoorsuite waarbij de server de inhoud van uw documenten nooit te zien krijgt.
Kies een VPS-abonnement voor CryptPad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CryptPad kunt bouwen
CryptPad is een open-source, end-to-end versleutelde collaboratieve kantoorsuite. In tegenstelling tot cloud-editors die documenten in platte tekst op de server opslaan, versleutelt CryptPad alles in de browser voordat het de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot wat gebruikers schrijven, tekenen of creëren. Deze zero-knowledge architectuur maakt het geschikt voor teams die gevoelige informatie verwerken, organisaties die onder strikte gegevensregelgeving vallen, of iedereen die real-time wil samenwerken zonder een serviceprovider met hun inhoud te vertrouwen.
Het zelf hosten van CryptPad op je eigen VPS geeft je volledige controle over de documenten van je team, gebruikersgegevens en opslag — zonder gebruiksbeperkingen, abonnementskosten en externe cloud-afhankelijkheid.
Key features van CryptPad
Zero-knowledge versleuteling
Alle documentinhoud wordt in de browser versleuteld voordat deze de server bereikt, zodat de host – inclusief u – opgeslagen documenten nooit kan lezen.
Volledig kantoorpakket
Maak en werk samen aan rich-text documenten, spreadsheets, presentaties, codebestanden, Kanban-borden, whiteboards en formulieren — allemaal in realtime.
Samenwerking met gasten
Deel elk document via een link en medewerkers kunnen bewerken zonder een account te registreren, terwijl volledige end-to-end-versleuteling gedurende het hele proces behouden blijft.
Gedeelde drives
Organiseer documenten in gedeelde teamdrives met mapstructuren en gedetailleerde toegangsrechten voor verschillende leden of groepen.
Geen platte tekst serveropslag
Zelfs als de server gecompromitteerd is, blijven opgeslagen gegevens versleutelde cijfertekst die niet kan worden gelezen zonder de versleutelingssleutels die alleen door clients worden beheerd.
Waarom zou je CryptPad op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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