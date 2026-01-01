CryptPad is een open-source, end-to-end versleutelde collaboratieve kantoorsuite. In tegenstelling tot cloud-editors die documenten in platte tekst op de server opslaan, versleutelt CryptPad alles in de browser voordat het de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot wat gebruikers schrijven, tekenen of creëren. Deze zero-knowledge architectuur maakt het geschikt voor teams die gevoelige informatie verwerken, organisaties die onder strikte gegevensregelgeving vallen, of iedereen die real-time wil samenwerken zonder een serviceprovider met hun inhoud te vertrouwen.

Het zelf hosten van CryptPad op je eigen VPS geeft je volledige controle over de documenten van je team, gebruikersgegevens en opslag — zonder gebruiksbeperkingen, abonnementskosten en externe cloud-afhankelijkheid.