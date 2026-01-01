Installeer OSRM met één-klik installatie.
Krachtige OpenStreetMap-routeringsengine met een ingebouwde navigatie-interface voor auto-, fiets- en voetgangersnavigatie.
Kies een VPS-abonnement voor OSRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OSRM kunt bouwen
OSRM (Open Source Routing Machine) is een krachtige routeringsengine voor de kortste paden in wegennetwerken, gebouwd op basis van OpenStreetMap-gegevens. Het voorziet in stapsgewijze routebeschrijvingen, isochronen, afstandsmatrices, kaartmatching en reisoptimalisatie via een schone HTTP API, en wordt in productie gebruikt door openstreetmap.org en vele commerciële kaartproducten.
Deze template levert de officiële routeringsbackend samen met de officiële routebeschrijvingen-frontend, zodat u direct een werkende kaart-UI krijgt. Het zelf hosten van OSRM op uw eigen VPS verwijdert quota per verzoek en prijscategorieën, houdt locatievragen privé en stelt u in staat om elke gewenste OpenStreetMap-regio te gebruiken zonder telemetrie te delen met een derde partij.
Key features van OSRM
Ingebouwde aanwijzingen UI
De officiële OSRM-frontend wordt voorgeconfigureerd geleverd voor uw backend, waardoor u een interactieve routekaart krijgt zonder code te schrijven.
Sub-milliseconde routering
De Multi-Level Dijkstra-engine retourneert routes op continentale schaal in milliseconden, zelfs op bescheiden VPS-hardware.
Volledige routering API
Eindpunten voor route, tabel, match, rit, tegel en dichtstbijzijnde stellen je in staat om hierbovenop routebeschrijvingen, ETA-matrices, GPS-kaartmatching en TSP-oplossers te bouwen.
Aangepaste OSM-regio's
Richt de gebundelde init-container op een willekeurige Geofabrik-extract om routering te leveren voor een land, continent of een wereldwijde dataset naar keuze.
Meerdere reisprofielen
Schakel het meegeleverde Lua-profiel tussen auto, fiets en te voet om de routering aan te passen aan de use case die u implementeert.
Geen quota's of API-sleutels
Voer onbeperkt query's uit op uw eigen instantie zonder snelheidsbeperkingen, onverwachte kosten of het delen van gegevens met derden.
Waarom zou je OSRM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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