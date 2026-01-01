OSRM (Open Source Routing Machine) is een krachtige routeringsengine voor de kortste paden in wegennetwerken, gebouwd op basis van OpenStreetMap-gegevens. Het voorziet in stapsgewijze routebeschrijvingen, isochronen, afstandsmatrices, kaartmatching en reisoptimalisatie via een schone HTTP API, en wordt in productie gebruikt door openstreetmap.org en vele commerciële kaartproducten.

Deze template levert de officiële routeringsbackend samen met de officiële routebeschrijvingen-frontend, zodat u direct een werkende kaart-UI krijgt. Het zelf hosten van OSRM op uw eigen VPS verwijdert quota per verzoek en prijscategorieën, houdt locatievragen privé en stelt u in staat om elke gewenste OpenStreetMap-regio te gebruiken zonder telemetrie te delen met een derde partij.