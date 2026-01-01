Implementeer GLPI met één-klik installatie.
Open source IT-activabeheer en helpdeskplatform voor het bijhouden van infrastructuur en het beheren van supporttickets.
Kies een VPS-abonnement voor GLPI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GLPI kunt bouwen
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) is een uitgebreid open-source IT Service Management platform dat assetinventarisatie, helpdesk-ticketing, softwarelicentietracking en wijzigingsbeheer combineert in één webapplicatie. Het ondersteunt meer dan 70 talen en een plugin-ecosysteem met meer dan 150 extensies, waardoor het zich aanpast aan IT-activiteiten van elke omvang.
Het zelf hosten van GLPI op uw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en houdt gevoelige IT-infrastructuurgegevens onder organisatorische controle. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare opslag. Na de implementatie voltooit u de installatiewizard in uw browser met behulp van de databasegegevens die tijdens het implementatieproces worden weergegeven.
Key features van GLPI
IT-activainventaris
Volg servers, werkstations, mobiele apparaten, netwerkapparatuur en softwarelicenties in een gecentraliseerde inventaris met automatische detectie.
Helpdesk ticketing
Beheer gebruikersaanvragen, incidenten en wijzigingsaanvragen met aanpasbare workflows, SLA-tracking en e-mailmeldingen.
Softwarelicentiebeheer
Bewaak licentiegebruik, volg naleving en optimaliseer softwarekosten binnen uw hele organisatie.
Kennisbank
Documenteer oplossingen en creëer selfservicebronnen, zodat gebruikers veelvoorkomende problemen kunnen oplossen zonder tickets te openen.
Plugin-marktplaats
Breid GLPI uit met meer dan 150 community-plugins die integraties, rapportage en gespecialiseerde ITSM-workflows omvatten.
Waarom zou je GLPI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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