GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) is een uitgebreid open-source IT Service Management platform dat assetinventarisatie, helpdesk-ticketing, softwarelicentietracking en wijzigingsbeheer combineert in één webapplicatie. Het ondersteunt meer dan 70 talen en een plugin-ecosysteem met meer dan 150 extensies, waardoor het zich aanpast aan IT-activiteiten van elke omvang.

Het zelf hosten van GLPI op uw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en houdt gevoelige IT-infrastructuurgegevens onder organisatorische controle. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare opslag. Na de implementatie voltooit u de installatiewizard in uw browser met behulp van de databasegegevens die tijdens het implementatieproces worden weergegeven.