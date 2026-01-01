Tot wel 69% korting voor Apache Hop

Implementeer Apache Hop met één-klik installatie.

Open-source visueel data-orkestratieplatform voor het ontwerpen van pijplijnen en workflows die overal draaien.

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AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Implementeer Apache Hop met één-klik installatie.

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5,49  /mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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2 vCPU cores
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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 GB RAM
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KVM 8
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache Hop kunt bouwen

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) is een open-source project voor data-integratie en -orkestratie, geïncubeerd en afgestudeerd bij de Apache Software Foundation als de moderne opvolger van Pentaho Data Integration (Kettle). Het stelt data-engineers in staat om visueel pipelines en workflows te ontwerpen die gegevens verplaatsen en transformeren tussen bestanden, databases, message queues, cloud datawarehouses en SaaS API's, zonder aangepaste code te schrijven.

Deze template implementeert Hop Web, de browsergebaseerde versie van de Hop GUI die draait op Apache Tomcat. Door Hop zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke verbindingsreeks, referentie en tussentijdse dataset op infrastructuur die u beheert, zonder de per-gebruiker, per-pipeline of rij-volume kosten die gebruikelijk zijn bij commerciële ETL-platforms.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Apache Hop

Visuele pijplijnontwerper

Drag-and-drop-editor met meer dan 200 transformaties en acties voor bestanden, databases, API's, berichtenwachtrijen en controles op datakwaliteit — geen Java of Python nodig om productie-pipelines te bouwen.

Browsergebaseerde GUI

Dezelfde Hop GUI-ervaring als de desktopclient, geleverd via Tomcat zodat teams pipelines kunnen ontwerpen vanuit elke browser zonder lokale Java-installaties.

Engine-onafhankelijke uitvoering

Eén keer ontwerpen en pipelines uitvoeren op de native Hop-engine, Apache Spark, Apache Flink, of Google Cloud Dataflow via de Apache Beam runner-abstractie.

Metadatagestuurde workflows

Hergebruik verbindingen, uitvoeringsconfiguraties, pijplijnsjablonen en eenheidstests als eersteklas metadata-objecten die in Git zijn ingecheckt naast de pijplijndefinities.

Ingebouwde gegevensherkomst

Elke transformatie registreert inputs, outputs en veldtoewijzingen, zodat analisten een kolom kunnen traceren naar de bronbestanden of tabellen over complexe workflows met meerdere stappen.

Waarom zou je Apache Hop op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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