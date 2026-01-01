Implementeer Apache Hop met één-klik installatie.
Open-source visueel data-orkestratieplatform voor het ontwerpen van pijplijnen en workflows die overal draaien.
Kies een VPS-abonnement voor Apache Hop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Hop kunt bouwen
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) is een open-source project voor data-integratie en -orkestratie, geïncubeerd en afgestudeerd bij de Apache Software Foundation als de moderne opvolger van Pentaho Data Integration (Kettle). Het stelt data-engineers in staat om visueel pipelines en workflows te ontwerpen die gegevens verplaatsen en transformeren tussen bestanden, databases, message queues, cloud datawarehouses en SaaS API's, zonder aangepaste code te schrijven.
Deze template implementeert Hop Web, de browsergebaseerde versie van de Hop GUI die draait op Apache Tomcat. Door Hop zelf te hosten op uw eigen VPS blijven elke verbindingsreeks, referentie en tussentijdse dataset op infrastructuur die u beheert, zonder de per-gebruiker, per-pipeline of rij-volume kosten die gebruikelijk zijn bij commerciële ETL-platforms.
Key features van Apache Hop
Visuele pijplijnontwerper
Drag-and-drop-editor met meer dan 200 transformaties en acties voor bestanden, databases, API's, berichtenwachtrijen en controles op datakwaliteit — geen Java of Python nodig om productie-pipelines te bouwen.
Browsergebaseerde GUI
Dezelfde Hop GUI-ervaring als de desktopclient, geleverd via Tomcat zodat teams pipelines kunnen ontwerpen vanuit elke browser zonder lokale Java-installaties.
Engine-onafhankelijke uitvoering
Eén keer ontwerpen en pipelines uitvoeren op de native Hop-engine, Apache Spark, Apache Flink, of Google Cloud Dataflow via de Apache Beam runner-abstractie.
Metadatagestuurde workflows
Hergebruik verbindingen, uitvoeringsconfiguraties, pijplijnsjablonen en eenheidstests als eersteklas metadata-objecten die in Git zijn ingecheckt naast de pijplijndefinities.
Ingebouwde gegevensherkomst
Elke transformatie registreert inputs, outputs en veldtoewijzingen, zodat analisten een kolom kunnen traceren naar de bronbestanden of tabellen over complexe workflows met meerdere stappen.
Waarom zou je Apache Hop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.