Implementeer Gatus met een installatie met één klik.
Ontwikkelaarsgerichte statuspagina met geautomatiseerde multiprotocolbewaking, conditionele waarschuwingen en real-time uptime-dashboards.
Kies een VPS-abonnement voor Gatus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gatus kunt bouwen
Gatus is een developer-first uptime monitoring tool en statuspagina die de status bijhoudt van HTTP API's, TCP-services, DNS-records, ICMP-doelen, SSH-hosts, gRPC-endpoints en SSL-certificaten vanuit een declaratieve YAML-configuratie. Het evalueert condities — statuscodes, responstijden, inhoud van de body en vervaldatum van certificaten — en toont een realtime dashboard met historische uptime-percentages voor elk endpoint.
Gatus zelf hosten op je eigen VPS houdt je monitoringinfrastructuur onafhankelijk van de services die het bewaakt, elimineert SaaS-kosten per controle, en laat je waarschuwingen routeren via meer dan 40 integraties — waaronder Slack, Discord, PagerDuty en Telegram — zonder dat je monitoringdata je omgeving verlaat.
Key features van Gatus
Multi-protocol bewaking
Bewaak HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC en de vervaldatum van SSL-certificaten vanuit één YAML-configuratie — geen agents of extra code vereist.
Voorwaardelijke waarschuwingen
Definieer nauwkeurige waarschuwingscondities voor statuscodes, responstijden, JSON-bodyvelden en certificaatvervaldatum, met meer dan 40 integraties waaronder Slack en PagerDuty.
Prometheus metrieken
Maak de status en latentie van het eindpunt beschikbaar via een /metrics-eindpunt voor directe integratie met Grafana en uw bestaande observability-stack.
Insluitbare badges
Genereer SVG uptime- en responstijd-badges om in te sluiten in GitHub README's, documentatiesites of openbare statuspagina's.
Onderhoudsvensters
Plan downtimeperiodes in om valse waarschuwingen te onderdrukken tijdens implementaties, onderhoud of bekende storingen zonder uw waarschuwingsregels aan te passen.
Waarom zou je Gatus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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