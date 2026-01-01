MiroFish is een AI-voorspellingsengine gebouwd op het OASIS multi-agent simulatiekader. Het bouwt parallelle digitale werelden die bevolkt worden door duizenden AI-agenten, elk met onafhankelijke persoonlijkheden, langetermijngeheugen aangedreven door Zep Cloud, en gedragslogica. Gebruikers kunnen gebeurtenissen uit de echte wereld injecteren als startgegevens en observeren hoe gesimuleerde populaties reageren — wat resulteert in uitkomstvoorspellingen voor socialemediapopulariteit, marktbewegingen en beleidsimpact.

Door MiroFish zelf te hosten, krijgt u dedicated rekenkracht voor resource-intensieve simulaties en blijven gevoelige bedrijfsinformatie, financiële signalen en pre-release analyses volledig binnen uw eigen infrastructuur. U behoudt ook de volledige controle over de selectie van LLM-providers en kostenoptimalisatie.