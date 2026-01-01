Implementeer MiroFish met één-klik installatie.
AI-voorspellingsengine die multi-agent zwermsimulatie gebruikt om sociale en marktresultaten in de echte wereld te voorspellen.
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Wat je met MiroFish kunt bouwen
MiroFish is een AI-voorspellingsengine gebouwd op het OASIS multi-agent simulatiekader. Het bouwt parallelle digitale werelden die bevolkt worden door duizenden AI-agenten, elk met onafhankelijke persoonlijkheden, langetermijngeheugen aangedreven door Zep Cloud, en gedragslogica. Gebruikers kunnen gebeurtenissen uit de echte wereld injecteren als startgegevens en observeren hoe gesimuleerde populaties reageren — wat resulteert in uitkomstvoorspellingen voor socialemediapopulariteit, marktbewegingen en beleidsimpact.
Door MiroFish zelf te hosten, krijgt u dedicated rekenkracht voor resource-intensieve simulaties en blijven gevoelige bedrijfsinformatie, financiële signalen en pre-release analyses volledig binnen uw eigen infrastructuur. U behoudt ook de volledige controle over de selectie van LLM-providers en kostenoptimalisatie.
Key features van MiroFish
Multi-agent simulatie
Duizenden AI-agenten met unieke persoonlijkheden en persistent geheugen interageren in parallelle digitale werelden, wat leidt tot opkomende sociale dynamieken.
Modellering van sociale platformen
Simuleert Twitter-achtige en Reddit-achtige omgevingen met plaatsen, reageren, volgen en opnieuw plaatsen om het gedrag van echte platforms na te bootsen.
Alziende bediening
Injecteer variabelen en breaking-news gebeurtenissen vanuit een God-oogperspectief om te observeren hoe de gesimuleerde populatie in realtime reageert.
Geautomatiseerde rapporten
Door AI gegenereerde analyserapporten vatten simulatieresultaten en voorspellingen samen, waardoor handmatige interpretatie van complexe agentinteracties wordt verminderd.
Flexibele LLM Backend
Werkt met OpenAI of elke OpenAI API-compatibele provider, waardoor je modellen kunt wisselen om de simulatiekwaliteit af te wegen tegen de kosten.
Waarom zou je MiroFish op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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