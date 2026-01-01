Lightdash is een open-source business intelligence platform dat is ontworpen om native te werken met dbt (data build tool). In plaats van metrische definities opnieuw op te bouwen binnen een BI-tool, leest Lightdash uw bestaande dbt-modellen, tests en documentatie om automatisch een verkenningsinterface en metrische laag te genereren — waardoor de analysemantel versiebeheerd blijft in code, waar het hoort. Teams kunnen dashboards bouwen, ad-hoc query's uitvoeren en rapportleveringen plannen zonder het werk te dupliceren dat al in hun dbt-project is gedaan.

In tegenstelling tot algemene BI-tools, betekent Lightdash's 'source-of-truth'-benadering dat wanneer een dbt-model verandert, alle daarop gebouwde grafieken automatisch worden bijgewerkt. Het zelf hosten van Lightdash geeft analyseteams volledige controle over hun data-infrastructuur zonder queryresultaten via cloudplatforms van derden te routeren.