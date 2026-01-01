Implementeer Lightdash met één klik installatie.
Open-source BI-platform gebouwd rond dbt dat uw datamodellen direct omzet in dashboards en grafieken.
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Wat je met Lightdash kunt bouwen
Lightdash is een open-source business intelligence platform dat is ontworpen om native te werken met dbt (data build tool). In plaats van metrische definities opnieuw op te bouwen binnen een BI-tool, leest Lightdash uw bestaande dbt-modellen, tests en documentatie om automatisch een verkenningsinterface en metrische laag te genereren — waardoor de analysemantel versiebeheerd blijft in code, waar het hoort. Teams kunnen dashboards bouwen, ad-hoc query's uitvoeren en rapportleveringen plannen zonder het werk te dupliceren dat al in hun dbt-project is gedaan.
In tegenstelling tot algemene BI-tools, betekent Lightdash's 'source-of-truth'-benadering dat wanneer een dbt-model verandert, alle daarop gebouwde grafieken automatisch worden bijgewerkt. Het zelf hosten van Lightdash geeft analyseteams volledige controle over hun data-infrastructuur zonder queryresultaten via cloudplatforms van derden te routeren.
Key features van Lightdash
dbt-native metriekenlaag
Lightdash leest bestaande dbt-modellen, tests en YAML-documentatie om een verkennings-UI te genereren, waardoor het niet meer nodig is om metrics opnieuw te definiëren in een afzonderlijke BI-tool.
Ad-hoc SQL-verkenner
Voer ad-hoc query's uit op uw datawarehouse direct vanuit de browser, met kolomdefinities en testresultaten die automatisch worden opgehaald uit dbt-metadata.
Geplande rapportbezorging
Configureer terugkerende dashboardsnapshots die volgens een schema via e-mail of Slack worden geleverd, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven zonder handmatige exports of downloads.
AI-datacopiloot
Stel vragen over uw gegevens in natuurlijke taal en ontvang grafieksuggesties, mogelijk gemaakt door de metrische laag die al is gedefinieerd in uw dbt-project.
Versiebeheerde analyses
Analyse-definities leven in dbt-code naast uw datamodellen, waardoor grafiek- en metrische wijzigingen controleerbaar, vergelijkbaar en implementeerbaar zijn via standaard Git-workflows.
Waarom zou je Lightdash op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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