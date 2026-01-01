Implementeer ClickHouse met één-klik-installatie.
Open-source kolomgeoriënteerde OLAP-database ontworpen voor real-time analyses op miljarden rijen met een querylatentie van milliseconden.
Kies een VPS-abonnement voor ClickHouse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClickHouse kunt bouwen
ClickHouse is een open-source kolomgeoriënteerd databasemanagementsysteem, specifiek gebouwd voor online analytische verwerking — dat aggregatiequery's uitvoert over miljarden rijen in milliseconden, zonder vooraf berekende kubussen of gematerialiseerde weergaven. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Yandex en nu onderhouden door ClickHouse Inc., drijft het analyseplatforms, observability-backends en productgebeurtenispijplijnen aan bij bedrijven, van startups tot Cloudflare, Uber en eBay.
ClickHouse zelf hosten op uw VPS biedt applicatie-backends, analysedashboards en observability-tools een krachtige querylaag voor loggegevens, metrics, gebruikersgebeurtenissen en tijdreeks-workloads. De ingebouwde Play UI biedt een browsergebaseerde query-interface, zodat analisten SQL kunnen schrijven zonder een desktopclient te installeren.
Key features van ClickHouse
Kolomopslag
Kolomgebaseerde compressie en schijfindeling leveren 10 tot 100x compressieverhoudingen en aanzienlijk snellere aggregatiequery's dan rijgeoriënteerde databases.
MergeTree-enginefamilie
Gespecialiseerde tabel-engines voor tijdreeksen, gerepliceerde gegevens, sommerende aggregaten en grafiekworkloads optimaliseren opslag en query's per gebruiksscenario.
Ingebouwde Play UI
Voer ad-hoc SQL-query's rechtstreeks vanuit de browser uit op /play met syntaxismarkering, querygeschiedenis en resultaatvisualisatie.
Gerealiseerde weergaven
Incrementeel onderhouden, vooraf geaggregeerde tabellen stellen u in staat om dashboardquery's op miljarden rijen uit te voeren met een latentie van minder dan een seconde.
Gedistribueerd en gerepliceerd
Native ondersteuning voor sharding over knooppunten en het repliceren van tabellen voor hoge beschikbaarheid zonder externe coördinatiediensten.
Waarom zou je ClickHouse op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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