ClickHouse is een open-source kolomgeoriënteerd databasemanagementsysteem, specifiek gebouwd voor online analytische verwerking — dat aggregatiequery's uitvoert over miljarden rijen in milliseconden, zonder vooraf berekende kubussen of gematerialiseerde weergaven. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Yandex en nu onderhouden door ClickHouse Inc., drijft het analyseplatforms, observability-backends en productgebeurtenispijplijnen aan bij bedrijven, van startups tot Cloudflare, Uber en eBay.

ClickHouse zelf hosten op uw VPS biedt applicatie-backends, analysedashboards en observability-tools een krachtige querylaag voor loggegevens, metrics, gebruikersgebeurtenissen en tijdreeks-workloads. De ingebouwde Play UI biedt een browsergebaseerde query-interface, zodat analisten SQL kunnen schrijven zonder een desktopclient te installeren.