Installeer Haven met één-klik-installatie.
Privé, zelf-gehost blogplatform voor persoonlijke dagboeken, familie-updates en teksten die alleen worden gedeeld met mensen die je uitnodigt.
Kies een VPS-abonnement voor Haven
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Haven kunt bouwen
Haven is een open-source persoonlijke blogapplicatie gebouwd op Ruby on Rails voor schrijvers die een privéruimte willen delen met vrienden en familie in plaats van met het openbare internet. Er is geen zelfregistratie, geen advertenties, geen trackers en geen algoritmische feed — alleen de mensen voor wie je accounts aanmaakt, kunnen je berichten lezen.
Haven zelf hosten op je eigen VPS houdt je dagboekvermeldingen, foto's en abonneelijst volledig onder jouw controle, met een markdown-editor, ingebouwde RSS-lezer en beeldschaalverkleining afgestemd op lezen met lage bandbreedte.
Key features van Haven
Standaard privé
Geen zelfregistratie betekent dat alleen uitgenodigde lezers uw berichten, foto's en opmerkingen kunnen zien — ideaal voor familieblogs en persoonlijke dagboeken.
Markdown-editor
Schrijf berichten in markdown met live voorvertoning, ingesloten afbeeldingen, video en audio die direct in de editor worden weergegeven.
Ingebouwde RSS-lezer
Volg andere Haven-blogs en openbare feeds vanuit je eigen dashboard zonder een aparte feedreader.
Privé RSS-feeds
Elke uitgenodigde lezer krijgt een persoonlijke, geauthenticeerde RSS-URL zodat ze zich kunnen abonneren in elke feedlezer zonder je blog openbaar te maken.
Bandbreedtevriendelijk
Geüploade afbeeldingen worden automatisch verkleind en de interface wordt geleverd zonder JavaScript-frameworks, zodat pagina's snel blijven op trage netwerken.
Aanpasbare theming
Injecteer aangepaste CSS en lettertypen rechtstreeks vanuit de beheerder om uw persoonlijke stijl aan te passen zonder de codebase te forken.
Waarom zou je Haven op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.