Haven is een open-source persoonlijke blogapplicatie gebouwd op Ruby on Rails voor schrijvers die een privéruimte willen delen met vrienden en familie in plaats van met het openbare internet. Er is geen zelfregistratie, geen advertenties, geen trackers en geen algoritmische feed — alleen de mensen voor wie je accounts aanmaakt, kunnen je berichten lezen.

Haven zelf hosten op je eigen VPS houdt je dagboekvermeldingen, foto's en abonneelijst volledig onder jouw controle, met een markdown-editor, ingebouwde RSS-lezer en beeldschaalverkleining afgestemd op lezen met lage bandbreedte.