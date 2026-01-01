Installeer Langflow met één-klik installatie.
Visuele drag-and-drop AI workflow builder voor het maken van LLM-applicaties met OpenAI, Anthropic en lokale modellen.
Kies een VPS-abonnement voor Langflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Langflow kunt bouwen
Langflow is een open-source low-code platform dat ontwikkelaars en teams in staat stelt AI-gestuurde applicaties te bouwen via een visueel canvas. Verbind LLM's, vectordatabases, API's en databronnen door componenten te slepen en neer te zetten — geen boilerplate code vereist. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en lokaal gehoste modellen, waardoor het eenvoudig is om chatbots, RAG-pijplijnen en multi-agent workflows te bouwen.
Langflow hosten op je eigen VPS houdt AI-workflows en conversatiegegevens op infrastructuur die jij beheert, waardoor vendor lock-in wordt geëlimineerd en gevoelige documenten die via RAG-pijplijnen worden verwerkt, je omgeving nooit verlaten. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare persistentie van flows, gebruikers en applicatiestatus.
Key features van Langflow
Visuele Workflowbouwer
Bouw LLM-applicaties door componenten op een canvas te verbinden zonder boilerplate-code voor pipelines te schrijven.
LLM-ondersteuning voor meerdere providers
Schakel tussen OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale Ollama-modellen binnen dezelfde workflow.
RAG Pijplijnen
Verbind vectordatabases met LLM's om retrieval-augmented generation workflows te bouwen die vragen beantwoorden op basis van uw eigen documenten.
API-implementatie
Stel elke voltooide workflow beschikbaar als een REST API-eindpunt voor integratie in productieapplicaties.
Aangepaste Componenten
Schrijf Python-componenten om Langflow uit te breiden met bedrijfseigen logica, interne API's of gespecialiseerde gegevensbronnen.
Waarom zou je Langflow op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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