Langflow is een open-source low-code platform dat ontwikkelaars en teams in staat stelt AI-gestuurde applicaties te bouwen via een visueel canvas. Verbind LLM's, vectordatabases, API's en databronnen door componenten te slepen en neer te zetten — geen boilerplate code vereist. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en lokaal gehoste modellen, waardoor het eenvoudig is om chatbots, RAG-pijplijnen en multi-agent workflows te bouwen.

Langflow hosten op je eigen VPS houdt AI-workflows en conversatiegegevens op infrastructuur die jij beheert, waardoor vendor lock-in wordt geëlimineerd en gevoelige documenten die via RAG-pijplijnen worden verwerkt, je omgeving nooit verlaten. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare persistentie van flows, gebruikers en applicatiestatus.