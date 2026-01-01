Installeer PieFed met één-klik installatie.
Gefedereerde linkaggregator en discussieplatform in Reddit-stijl met eersteklas moderatietools en ActivityPub-interoperabiliteit.
Kies een VPS-abonnement voor PieFed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PieFed kunt bouwen
PieFed is een open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — een Lemmy- en Mbin-alternatief geschreven in Python met Flask. Het maakt verbinding met het bredere Fediverse via ActivityPub, zodat gebruikers op Lemmy, Mbin, Mastodon en andere compatibele servers zich kunnen abonneren op communities die jij host, en jouw leden communities overal kunnen volgen.
PieFed onderscheidt zich door een sterke focus op gemeenschapsgezondheid: ingebouwde vertrouwensniveaus, inhoudswaarschuwingen, op onderwerpen gebaseerde feedcuratie en gedetailleerde moderatietools zijn essentieel voor het platform in plaats van aangebouwde extensies. Zelf-hosten op je VPS houdt contenteigendom, moderatiebeleid en ledengegevens volledig onder jouw controle, zonder algoritmische feedmanipulatie of platformafhankelijkheid.
Key features van PieFed
ActivityPub-federatie
Werkt samen met Lemmy, Mbin, Mastodon en andere Fediverse-diensten, zodat uw gemeenschappen gebruikers bereiken via het netwerk zonder ze aan één platform te binden.
Eersteklas Moderatie
Vertrouwensniveaus, rapportagewachtrijen, inhoudswaarschuwingen en regels per community geven moderators nauwkeurige controle over de discussiekwaliteit vanaf dag één.
Op onderwerpen gebaseerde feeds
Groepeer gerelateerde communities in onderwerpen en laat gebruikers hele interessegebieden volgen in plaats van zich één voor één op communities te abonneren.
Stemmen en Geneste Antwoorden
Bekende Reddit-stijl geneste reacties met up- en downvotes en meerdere sorteervolgordes voor het rangschikken van discussies.
Ingebouwde API
Alpha API compatibel met Lemmy-clients stelt gebruikers in staat om te browsen en te posten vanuit mobiele en desktop-apps van derden die al in het ecosysteem aanwezig zijn.
Lichtgewicht Python-stack
Flask, PostgreSQL, Redis en Celery draaien efficiënt op bescheiden VPS-hardware, waardoor er ruimte overblijft voor gemeenschapsgroei zonder infrastructuurkosten.
Waarom zou je PieFed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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