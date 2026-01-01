PieFed is een open-source gefedereerde linkaggregator en discussieplatform — een Lemmy- en Mbin-alternatief geschreven in Python met Flask. Het maakt verbinding met het bredere Fediverse via ActivityPub, zodat gebruikers op Lemmy, Mbin, Mastodon en andere compatibele servers zich kunnen abonneren op communities die jij host, en jouw leden communities overal kunnen volgen.

PieFed onderscheidt zich door een sterke focus op gemeenschapsgezondheid: ingebouwde vertrouwensniveaus, inhoudswaarschuwingen, op onderwerpen gebaseerde feedcuratie en gedetailleerde moderatietools zijn essentieel voor het platform in plaats van aangebouwde extensies. Zelf-hosten op je VPS houdt contenteigendom, moderatiebeleid en ledengegevens volledig onder jouw controle, zonder algoritmische feedmanipulatie of platformafhankelijkheid.