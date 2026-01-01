Implementeer Yuvomi met één-klik installatie.
Privé, zelf-gehoste gezinsplanner voor taken, agenda's, maaltijden, boodschappen en huishoudbudgetten in één mobiel-gerichte app.
Kies een VPS-abonnement voor Yuvomi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yuvomi kunt bouwen
Yuvomi is een open-source gezinsorganizer die taken, gedeelde agenda's, boodschappenlijstjes, maaltijdplannen, recepten, budgetten en huishoudelijke notities samenbrengt in één mobiel-gerichte progressieve web-app. Elke module is onafhankelijk, dus je kunt alleen de onderdelen gebruiken die bij jouw huishouden passen en de rest negeren.
Door Yuvomi zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige huishoudelijke gegevens — schema's, bonnetjes, contactlijsten, medische herinneringen — buiten cloudservices van derden. De SQLite-database ondersteunt optionele AES-256-encryptie in rust, en een ingebouwde planner zorgt voor automatische back-ups, zodat je gezinsinformatie privé blijft zonder in te leveren op gemak.
Key features van Yuvomi
Gedeelde gezinsplanner
Coördineer taken, agenda's, maaltijden en boodschappenlijstjes voor alle gezinsleden met toewijzingen en meldingen voor meerdere gebruikers.
Mobiel-eerst PWA
Installeert als een native-aanvoelende progressieve web-app op telefoons en tablets, met offline-compatibele weergaven voor huishoudbeheer onderweg.
Agenda-integraties
Synchroniseer met Google Agenda, iCloud via CalDAV, Apple-apparaten en ICS-abonnementen om elk bestaand schema op één plek te bewaren.
Versleutelde SQLite-opslag
Optionele SQLCipher AES-256-versleuteling beschermt huishoudelijke gegevens in rust, en geplande back-ups kunnen worden gespiegeld naar elke WebDAV-bestemming.
Modulaire huishoudelijke gereedschapskist
Activeer alleen de modules die je nodig hebt — budgetten, maaltijdplanning, recepten, verjaardagen, contacten, documenten of huishouden — en sla de rest over.
Privé en tracker-vrij
Geen trackers van derden, geen telemetrie en een MIT-licentie houden uw gezinsgegevens volledig onder uw eigen controle op uw VPS.
Waarom zou je Yuvomi op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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