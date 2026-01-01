Yuvomi is een open-source gezinsorganizer die taken, gedeelde agenda's, boodschappenlijstjes, maaltijdplannen, recepten, budgetten en huishoudelijke notities samenbrengt in één mobiel-gerichte progressieve web-app. Elke module is onafhankelijk, dus je kunt alleen de onderdelen gebruiken die bij jouw huishouden passen en de rest negeren.

Door Yuvomi zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige huishoudelijke gegevens — schema's, bonnetjes, contactlijsten, medische herinneringen — buiten cloudservices van derden. De SQLite-database ondersteunt optionele AES-256-encryptie in rust, en een ingebouwde planner zorgt voor automatische back-ups, zodat je gezinsinformatie privé blijft zonder in te leveren op gemak.