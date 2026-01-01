Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt van het e-mailen of berichten van inloggegevens in platte tekst. In plaats van het geheim direct te verzenden, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.

Zelf-hosting van Password Pusher op je eigen VPS houdt elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige auditspoor blijft op je server naast de gegevens.