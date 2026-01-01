Tot wel 69% korting voor Password Pusher

Implementeer Password Pusher met één-klik installatie.

Open-source dienst voor het delen van wachtwoorden, bestanden en links via zelfvernietigende URL's die verlopen op basis van het aantal weergaven of tijd.

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5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
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32 TB bandbreedte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Password Pusher kunt bouwen

Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt van het e-mailen of berichten van inloggegevens in platte tekst. In plaats van het geheim direct te verzenden, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.

Zelf-hosting van Password Pusher op je eigen VPS houdt elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige auditspoor blijft op je server naast de gegevens.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Password Pusher

Zelfvernietigende Links

Eenmalige URL's verlopen na een geconfigureerd aantal weergaven of tijdsvenster, zodat geheimen niet opnieuw kunnen worden gelezen of uit inboxen kunnen lekken.

Wachtwoordzinbeveiliging

Voeg een aparte wachtwoordzin toe bovenop de link, zodat een onderschepte URL alleen niet voldoende is om het geheim te onthullen.

Bestanden en QR-codes

Verzend wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes via dezelfde gecontroleerde leveringsstroom met vervalbeleid per type.

Volledige auditregistratie

Volg de aanmaak, het ophalen en de identiteit van de kijker voor elke push, met optionele accounts en tweefactorauthenticatie voor het dashboard.

Aangepaste huisstijl

Geef de UI een white-label met uw eigen titel, slogan, thema en voettekst voor interne teams of implementaties voor klanten.

JSON API

Integreer het delen van wachtwoorden in scripts, CI-pijplijnen of interne tools via de gedocumenteerde JSON API v2.

Waarom zou je Password Pusher op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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