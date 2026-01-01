Implementeer Password Pusher met één-klik installatie.
Open-source dienst voor het delen van wachtwoorden, bestanden en links via zelfvernietigende URL's die verlopen op basis van het aantal weergaven of tijd.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Password Pusher kunt bouwen
Password Pusher is een open-source applicatie die de gevaarlijke gewoonte vervangt van het e-mailen of berichten van inloggegevens in platte tekst. In plaats van het geheim direct te verzenden, genereer je een eenmalige URL die de payload één keer levert en zichzelf vervolgens verwijdert op basis van het aantal weergaven, de verstreken tijd, of beide. Wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes worden allemaal ondersteund, en elke push kan een extra wachtwoordzin vereisen voordat deze wordt onthuld.
Zelf-hosting van Password Pusher op je eigen VPS houdt elk geheim binnen de infrastructuur die jij beheert — geen SaaS van derden leest, logt of bewaart je gedeelde inloggegevens, en het volledige auditspoor blijft op je server naast de gegevens.
Key features van Password Pusher
Zelfvernietigende Links
Eenmalige URL's verlopen na een geconfigureerd aantal weergaven of tijdsvenster, zodat geheimen niet opnieuw kunnen worden gelezen of uit inboxen kunnen lekken.
Wachtwoordzinbeveiliging
Voeg een aparte wachtwoordzin toe bovenop de link, zodat een onderschepte URL alleen niet voldoende is om het geheim te onthullen.
Bestanden en QR-codes
Verzend wachtwoorden, bestanden, URL's en QR-codes via dezelfde gecontroleerde leveringsstroom met vervalbeleid per type.
Volledige auditregistratie
Volg de aanmaak, het ophalen en de identiteit van de kijker voor elke push, met optionele accounts en tweefactorauthenticatie voor het dashboard.
Aangepaste huisstijl
Geef de UI een white-label met uw eigen titel, slogan, thema en voettekst voor interne teams of implementaties voor klanten.
JSON API
Integreer het delen van wachtwoorden in scripts, CI-pijplijnen of interne tools via de gedocumenteerde JSON API v2.
Waarom zou je Password Pusher op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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