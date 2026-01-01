Pocket ID is een lichtgewicht, open-source OIDC identiteitsprovider met een fundamenteel verschil: het ondersteunt alleen passkeys voor authenticatie, zonder enige wachtwoordlogin. Gebruikers registreren een passkey eenmalig — met hun telefoon, hardware key of biometrie — en vanaf dat moment authenticeren ze zich bij elke verbonden app met een enkel gebaar.

Het zelf hosten van Pocket ID op je VPS geeft je een single sign-on laag voor al je zelf gehoste diensten zonder een zwaar identiteitsplatform te hoeven draaien. Eén enkele container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — verbind je apps als OIDC-clients en elimineer wachtwoorden uit je hele zelf gehoste stack.