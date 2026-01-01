Implementeer Pocket ID met één-klik installatie.
OIDC-provider die alleen passkeys ondersteunt en wachtwoordloze eenmalige aanmelding toevoegt aan al uw zelfgehoste apps.
Kies een VPS-abonnement voor Pocket ID
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pocket ID kunt bouwen
Pocket ID is een lichtgewicht, open-source OIDC identiteitsprovider met een fundamenteel verschil: het ondersteunt alleen passkeys voor authenticatie, zonder enige wachtwoordlogin. Gebruikers registreren een passkey eenmalig — met hun telefoon, hardware key of biometrie — en vanaf dat moment authenticeren ze zich bij elke verbonden app met een enkel gebaar.
Het zelf hosten van Pocket ID op je VPS geeft je een single sign-on laag voor al je zelf gehoste diensten zonder een zwaar identiteitsplatform te hoeven draaien. Eén enkele container met ingebouwde SQLite-opslag betekent dat er niets te onderhouden is — verbind je apps als OIDC-clients en elimineer wachtwoorden uit je hele zelf gehoste stack.
Key features van Pocket ID
Alleen-passkey-authenticatie
Authenticatie vindt uitsluitend plaats via WebAuthn passkeys — geen wachtwoorden om te beheren, te lekken of opnieuw in te stellen voor welke verbonden applicatie dan ook.
OIDC-aanbieder
Fungeert als een standaarden-compatibele OpenID Connect-provider, zodat elke app die OIDC ondersteunt, authenticatie kan delegeren aan Pocket ID.
Zelfbedieningsportaal voor gebruikers
Gebruikers beheren hun eigen toegangssleutels, actieve sessies en geautoriseerde applicaties via een overzichtelijk selfservice-dashboard.
LDAP-integratie
Maak verbinding met een bestaande LDAP of Active Directory om gebruikers te importeren in plaats van accounts handmatig te beheren in Pocket ID.
Auditlogboek
Volg elke aanmelding, registratie van toegangssleutels en clientautorisatiegebeurtenis met een ingebouwd doorzoekbaar auditlogboek.
Waarom zou je Pocket ID op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.