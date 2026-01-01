Outline is een snelle, samenwerkende kennisbank, ontworpen voor teams die zowel mooi design als naadloze real-time bewerking waarderen. Gebouwd rond een Markdown-editor met slash-commando's, geneste documenthiërarchieën en collectiegebaseerde organisatie, biedt het engineering-, product- en operationele teams een gestructureerde werkruimte voor documentatie die zowel functioneel als visueel aantrekkelijk is. Versiegeschiedenis, gedetailleerde machtigingen en ondersteuning voor meerdere SSO-providers maken het geschikt voor organisaties van elke omvang.

Outline zelf hosten op je eigen VPS betekent geen prijsbeperkingen per gebruiker — onbeperkt aantal teamleden tegen vaste infrastructuurkosten. Je documentatie en intellectueel eigendom blijven onder jouw controle zonder toegang van derden tot gegevens, terwijl PostgreSQL en Redis lokaal draaien voor optimale prestaties zonder afhankelijkheid van externe services.