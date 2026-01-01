Outline implementeren met één-klik-installatie.
Moderne open-source kennisbank en wiki met realtime samenwerking, krachtige zoekfunctie en mooie Markdown-bewerking voor teams.
Kies een VPS-abonnement voor Outline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Outline kunt bouwen
Outline is een snelle, samenwerkende kennisbank, ontworpen voor teams die zowel mooi design als naadloze real-time bewerking waarderen. Gebouwd rond een Markdown-editor met slash-commando's, geneste documenthiërarchieën en collectiegebaseerde organisatie, biedt het engineering-, product- en operationele teams een gestructureerde werkruimte voor documentatie die zowel functioneel als visueel aantrekkelijk is. Versiegeschiedenis, gedetailleerde machtigingen en ondersteuning voor meerdere SSO-providers maken het geschikt voor organisaties van elke omvang.
Outline zelf hosten op je eigen VPS betekent geen prijsbeperkingen per gebruiker — onbeperkt aantal teamleden tegen vaste infrastructuurkosten. Je documentatie en intellectueel eigendom blijven onder jouw controle zonder toegang van derden tot gegevens, terwijl PostgreSQL en Redis lokaal draaien voor optimale prestaties zonder afhankelijkheid van externe services.
Key features van Outline
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen hetzelfde document tegelijkertijd bewerken met inline opmerkingen en suggesties, waardoor documentatiesprints en beoordelingscycli naadloos verlopen.
Krachtige Full-Text Zoekfunctie
Zoek direct in alle documenten en collecties, met resultaten gerangschikt op relevantie, zodat de juiste informatie binnen enkele seconden verschijnt in plaats van na minutenlang browsen.
Flexibele Authenticatie
Integreert met Google, Slack, Azure AD, GitHub en aangepaste OIDC-providers, waardoor teams kunnen inloggen met bestaande inloggegevens zonder afzonderlijke accounts te beheren.
Versiegeschiedenis
Elke documentwijziging wordt bijgehouden met diff-weergave en volledige herstelopties, waardoor teams een vangnet hebben voor onbedoelde bewerkingen en een audit trail voor compliance.
Collectieorganisatie
Organiseer documenten in geneste hiërarchieën en collecties met gedetailleerde openbare, team- of privé-deelrechten die passen bij elke teamstructuur.
Waarom zou je Outline op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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