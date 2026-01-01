Installeer LavinMQ met één-klik installatie.
Krachtige AMQP-berichtbroker die tot één miljoen berichten per seconde levert met een ingebouwde webbeheerinterface.
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Wat je met LavinMQ kunt bouwen
LavinMQ is een lichtgewicht, krachtige message broker gebouwd rond het AMQP 0-9-1 protocol. Ontworpen met doorvoer in gedachten, behaalt het tot één miljoen berichten per seconde, terwijl het een laag geheugen- en CPU-gebruik behoudt — waardoor het een ideale keuze is voor teams die betrouwbare messaging nodig hebben zonder zware infrastructuurkosten.
Zelf LavinMQ hosten op uw VPS geeft u volledige controle over uw messaging-infrastructuur. Het ondersteunt directe, topic, fanout en geavanceerde uitwisselingstypen, samen met clustering, federatie, stream-wachtrijen, MQTT en Prometheus-monitoring — alles wat nodig is voor productieklare messaging-pijplijnen.
Key features van LavinMQ
Hoge doorvoer
Met een benchmark van maximaal één miljoen berichten per seconde, levert LavinMQ uitzonderlijke prestaties voor veeleisende messaging-workloads.
AMQP- en MQTT-ondersteuning
Ondersteunt native AMQP 0-9-1 en MQTT-protocollen, waardoor het compatibel is met een breed scala aan berichtenclients en -bibliotheken.
Webbeheer UI
De ingebouwde beheerinterface stelt u in staat om wachtrijen, uitwisselingen, verbindingen en berichtensnelheden te monitoren vanuit elke browser.
Geavanceerde uitwisselingstypen
Ondersteunt directe, topic, fanout, consistente hash, dead letter en vertraagde berichtenuitwisselingen voor flexibele routeringslogica.
Clustering en Federatie
Horizontaal schalen met ingebouwde clustering- en federatieondersteuning voor gedistribueerde, zeer beschikbare implementaties.
Prometheus Integratie
Stelt metrics beschikbaar voor Prometheus-scraping, waardoor naadloze integratie met Grafana-dashboards en waarschuwingspijplijnen mogelijk wordt.
Waarom zou je LavinMQ op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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