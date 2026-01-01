LavinMQ is een lichtgewicht, krachtige message broker gebouwd rond het AMQP 0-9-1 protocol. Ontworpen met doorvoer in gedachten, behaalt het tot één miljoen berichten per seconde, terwijl het een laag geheugen- en CPU-gebruik behoudt — waardoor het een ideale keuze is voor teams die betrouwbare messaging nodig hebben zonder zware infrastructuurkosten.

Zelf LavinMQ hosten op uw VPS geeft u volledige controle over uw messaging-infrastructuur. Het ondersteunt directe, topic, fanout en geavanceerde uitwisselingstypen, samen met clustering, federatie, stream-wachtrijen, MQTT en Prometheus-monitoring — alles wat nodig is voor productieklare messaging-pijplijnen.