Paymenter is een open-source facturatieplatform, specifiek gebouwd voor hostingbedrijven en serviceproviders die professioneel abonnementsbeheer nodig hebben zonder kosten per transactie of propriëtaire licentiekosten. Het beheert de volledige klantlevenscyclus — van serviceprovisioning tot facturatie en incasso — met native integraties voor Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk en DirectAdmin. Gebouwd op Laravel met een overzichtelijk admin-dashboard, geeft Paymenter hostingbedrijven de flexibiliteit om elk aspect van hun facturatie-ervaring aan te passen.

Paymenter zelf hosten op je VPS betekent geen transactiemarge, geen klantenlimieten en volledige controle over het platform. MariaDB en Redis draaien lokaal voor snelle afrekenervaringen en responsieve admin-bewerkingen, terwijl de MIT-licentie je toestaat het platform aan te passen en uit te breiden om aan je exacte bedrijfsmodel te voldoen.