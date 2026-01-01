Installeer Paymenter met één klik installatie.
Open-source facturatie- en abonnementsbeheerplatform gebouwd voor hostingbedrijven, met Stripe, PayPal en automatische provisioning-integraties.
Kies een VPS-abonnement voor Paymenter
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Paymenter kunt bouwen
Paymenter is een open-source facturatieplatform, specifiek gebouwd voor hostingbedrijven en serviceproviders die professioneel abonnementsbeheer nodig hebben zonder kosten per transactie of propriëtaire licentiekosten. Het beheert de volledige klantlevenscyclus — van serviceprovisioning tot facturatie en incasso — met native integraties voor Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk en DirectAdmin. Gebouwd op Laravel met een overzichtelijk admin-dashboard, geeft Paymenter hostingbedrijven de flexibiliteit om elk aspect van hun facturatie-ervaring aan te passen.
Paymenter zelf hosten op je VPS betekent geen transactiemarge, geen klantenlimieten en volledige controle over het platform. MariaDB en Redis draaien lokaal voor snelle afrekenervaringen en responsieve admin-bewerkingen, terwijl de MIT-licentie je toestaat het platform aan te passen en uit te breiden om aan je exacte bedrijfsmodel te voldoen.
Key features van Paymenter
Abonnementsbeheer
Beheer terugkerende facturatie met flexibele cycli, automatische herinneringen voor verlenging en pro rata berekening, zodat klanten altijd nauwkeurig worden gefactureerd voor de diensten die ze gebruiken.
Automatische Provisioning
Nieuwe servicebestellingen wijzen automatisch resources toe via Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- of DirectAdmin-integraties, waardoor handmatige configuratie tussen betaling en levering wordt geëlimineerd.
Meerdere Betaalgateways
Accepteer betalingen via Stripe, PayPal en Mollie direct, waardoor klanten de betaalopties krijgen die ze verkiezen, zonder maatwerk integratiewerk.
Klantenserviceportaal
Klanten beheren hun eigen diensten, facturen en accountgegevens via een gebrandmerkt portaal, waardoor het aantal supporttickets voor routinematige facturatievragen wordt verminderd.
Uitbreidbaar Plugin Systeem
Voeg aangepaste integraties, betaalgateways en provisioningmodules toe via de plug-inarchitectuur zonder de kerncode van het platform te wijzigen.
Waarom zou je Paymenter op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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