PdfDing is een zelfgehoste PDF-manager en -viewer die je leespositie onthoudt op verschillende apparaten, zodat je op je desktop kunt beginnen en verder kunt lezen op je telefoon, precies waar je gebleven was. Bestanden worden georganiseerd in werkruimtes en collecties met tags op meerdere niveaus, de mogelijkheid om ze als favoriet te markeren en te archiveren. De browsergebaseerde viewer stelt je in staat om documenten te annoteren, markeren, tekst toe te voegen, te tekenen en te ondertekenen, en alle annotaties worden server-side opgeslagen en gesynchroniseerd op al je apparaten.

Door PdfDing zelf te hosten op je eigen VPS, blijft je documentbibliotheek privé: geen bestanden die naar een clouddienst worden geüpload, geen gebruiksanalyses en volledige controle over wie toegang heeft tot je instantie. Optionele OIDC single sign-on, tweefactorauthenticatie en toegangscontroles per link maken het praktisch voor zowel persoonlijk gebruik als voor kleine teams.