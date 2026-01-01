Installeer PdfDing met één-klik installatie.
Zelf-gehoste PDF-manager met browsergebaseerd bekijken, annotatie en synchronisatie van leespositie tussen apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor PdfDing
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PdfDing kunt bouwen
PdfDing is een zelfgehoste PDF-manager en -viewer die je leespositie onthoudt op verschillende apparaten, zodat je op je desktop kunt beginnen en verder kunt lezen op je telefoon, precies waar je gebleven was. Bestanden worden georganiseerd in werkruimtes en collecties met tags op meerdere niveaus, de mogelijkheid om ze als favoriet te markeren en te archiveren. De browsergebaseerde viewer stelt je in staat om documenten te annoteren, markeren, tekst toe te voegen, te tekenen en te ondertekenen, en alle annotaties worden server-side opgeslagen en gesynchroniseerd op al je apparaten.
Door PdfDing zelf te hosten op je eigen VPS, blijft je documentbibliotheek privé: geen bestanden die naar een clouddienst worden geüpload, geen gebruiksanalyses en volledige controle over wie toegang heeft tot je instantie. Optionele OIDC single sign-on, tweefactorauthenticatie en toegangscontroles per link maken het praktisch voor zowel persoonlijk gebruik als voor kleine teams.
Key features van PdfDing
Synchronisatie tussen apparaten
Leespositie, aantekeningen en digitale handtekeningen synchroniseren op alle apparaten, zodat u nooit uw plek kwijtraakt wanneer u wisselt tussen desktop en mobiel.
Annotatie en bewerking
Voeg tekst, markeringen, tekeningen en opmerkingen rechtstreeks toe in de browser — geen tool van derden vereist — met annotaties die aan de serverzijde worden opgeslagen.
Collecties en tagging
Organiseer PDF's in werkruimtes en collecties met tags op meerdere niveaus, favorieten en archivering voor een gestructureerde persoonlijke of team bibliotheek.
Digitale handtekeningen
Onderteken documenten in de browser en laat handtekeningen synchroniseren en bewaren op al uw apparaten zonder desktopsoftware te installeren.
SSO en tweefactorauthenticatie
Integreer met elke OIDC-provider voor eenmalige aanmelding, en beveilig accounts met TOTP of WebAuthn hardware-sleutel tweefactorauthenticatie.
Deelbare links
Genereer toegangsbeveiligde deellinks met QR-codes voor individuele PDF's, waardoor het eenvoudig wordt om documenten te delen zonder volledige accounttoegang te verlenen.
Waarom zou je PdfDing op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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