Implementeer Microcks met één-klik installatie.
CNCF incubatieplatform voor API-mocking en contracttesting voor REST, GraphQL, gRPC en AsyncAPI.
Kies een VPS-abonnement voor Microcks
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Microcks kunt bouwen
Microcks is een open-source, cloud-native platform voor het mocken en testen van API's via elk belangrijk protocol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP en AsyncAPI. In plaats van handgeschreven stubs te onderhouden, importeren teams hun bestaande API-contracten en genereert Microcks automatisch realistische mocks die het gedrag van echte services nabootsen, waardoor de ontwikkeling wordt versneld zonder te hoeven wachten op backend-teams.
Als een CNCF Incubating-project is Microcks gebouwd voor CI/CD-integratie en past het natuurlijk in DevOps-pipelines. Zelf-hosting op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw API-testgegevens, elimineert externe SaaS-afhankelijkheden en stelt u in staat interne services te mocken die cloud-testplatforms nooit kunnen bereiken.
Key features van Microcks
Multi-protocol API-nabootsing
Simuleer REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- en AsyncAPI-services vanaf één enkel platform — geen aparte tools nodig voor elk protocol.
Contractgestuurd testen
Importeer OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- of gRPC-specificaties en verifieer automatisch of uw implementaties voldoen aan overeengekomen contracten in CI/CD-pijplijnen.
Dynamische responsgeneratie
Gebruik templating en expressies in mock-responses om realistische, gevarieerde gegevens te genereren in plaats van statische fixtures, wat de testdekking verbetert.
CI/CD-pijplijnintegratie
Native ondersteuning voor GitHub Actions, Jenkins en Tekton stelt u in staat om conformiteitstests automatisch uit te voeren bij elke commit, zonder handmatige tussenkomst.
Postman-collectie importeren
Hergebruik uw bestaande Postman-collecties als mock-definities en testsuites, waarmee u de investering beschermt die uw team al heeft gedaan in API-documentatie.
Waarom zou je Microcks op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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