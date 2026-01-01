Microcks is een open-source, cloud-native platform voor het mocken en testen van API's via elk belangrijk protocol — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP en AsyncAPI. In plaats van handgeschreven stubs te onderhouden, importeren teams hun bestaande API-contracten en genereert Microcks automatisch realistische mocks die het gedrag van echte services nabootsen, waardoor de ontwikkeling wordt versneld zonder te hoeven wachten op backend-teams.

Als een CNCF Incubating-project is Microcks gebouwd voor CI/CD-integratie en past het natuurlijk in DevOps-pipelines. Zelf-hosting op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw API-testgegevens, elimineert externe SaaS-afhankelijkheden en stelt u in staat interne services te mocken die cloud-testplatforms nooit kunnen bereiken.