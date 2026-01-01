Coral is het open-source commentaarplatform gebouwd door Vox Media om gezondere discussies op de site mogelijk te maken voor nieuwsmedia, uitgevers en contentmakers. Het vervangt commentaarwidgets van derden door een zelf-gehost systeem dat is ontworpen rond de realiteit van het beheren van een community: zware moderatieworkloads, vijandige actoren en de noodzaak om publieksgegevens binnen je eigen infrastructuur te houden.

Vertrouwd door meer dan 500 nieuwsredacties in 28 landen, waaronder The Washington Post en The Financial Times, combineert Coral een snelle, toegankelijke leeservaring met een moderatietoolset die speciaal is gebouwd voor redactieteams. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt lezersidentiteiten, commentaargeschiedenis en engagement-signalen volledig onder jouw controle in plaats van bij een SaaS van derden.