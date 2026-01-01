Implementeer Coral Talk met één-klik installatie.
Open-source commentaarplatform van Vox Media dat een nieuwe invulling geeft aan discussie en moderatie op de site voor nieuwsredacties.
Kies een VPS-abonnement voor Coral Talk
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Wat je met Coral Talk kunt bouwen
Coral is het open-source commentaarplatform gebouwd door Vox Media om gezondere discussies op de site mogelijk te maken voor nieuwsmedia, uitgevers en contentmakers. Het vervangt commentaarwidgets van derden door een zelf-gehost systeem dat is ontworpen rond de realiteit van het beheren van een community: zware moderatieworkloads, vijandige actoren en de noodzaak om publieksgegevens binnen je eigen infrastructuur te houden.
Vertrouwd door meer dan 500 nieuwsredacties in 28 landen, waaronder The Washington Post en The Financial Times, combineert Coral een snelle, toegankelijke leeservaring met een moderatietoolset die speciaal is gebouwd voor redactieteams. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt lezersidentiteiten, commentaargeschiedenis en engagement-signalen volledig onder jouw controle in plaats van bij een SaaS van derden.
Key features van Coral Talk
Moderatietoolkit
Filter en keur reacties op grote schaal goed met reactiewachtrijen, lijsten met verboden woorden, markering van verdachte woorden en moderatie-instellingen per verhaal, ontworpen voor redactieteams.
V&A en livechat
Schakel een verhaal over naar de Q&A- of livechatmodus om sessies met gehoste experts, breaking news-discussies of gestructureerde lezersinterviews te organiseren.
Auteursbetrokkenheid
Uitgelichte reacties, reporterbadges en inline reacties van medewerkers stellen journalisten in staat om de beste bijdragen naar voren te brengen en lezers rechtstreeks in de discussie te beantwoorden.
Eenmalige aanmelding
Integreer Coral in uw bestaande identiteitslaag met JWT-gebaseerde SSO, OAuth-providers of lokale accounts, zodat lezers hun site-login opnieuw kunnen gebruiken.
Privacy en gegevenseigendom
Opmerkingen, profielen en moderatiegeschiedenis blijven op uw VPS in MongoDB, met ingebouwde GDPR-vriendelijke export- en verwijderingshulpmiddelen.
Insluitbaar op elke CMS
Een lichtgewicht insluitingsscript plaatst Coral in WordPress, Ghost, Drupal of aangepaste stacks zonder uw site te vergrendelen aan één enkel CMS.
Waarom zou je Coral Talk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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