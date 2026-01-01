Installeer PatchMon met één-klik installatie.
Zelf-gehost Linux patchbeheer- en vlootmonitoringplatform met in-browser SSH-terminal en compliance-scanning.
Kies een VPS-abonnement voor PatchMon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PatchMon kunt bouwen
PatchMon is een open-source Linux patchbeheer- en vlootmonitoringsplatform dat systeembeheerders een enkel dashboard biedt om patches te volgen, goed te keuren en te implementeren op alle beheerde Linux-hosts. Het biedt realtime inzicht in de pakketstatus, georkestreerd patchen met goedkeuringsworkflows, OpenSCAP- en CIS-compliance-scanning, Docker Bench-beveiligingsaudits en een in-browser SSH-terminal, mogelijk gemaakt door Apache Guacamole — allemaal zonder dat er een SSH-client op de beheercomputer nodig is.
In tegenstelling tot commerciële patchbeheeroplossingen die kosten per node in rekening brengen, is PatchMon gratis zelf te hosten en maakt het verbinding met beheerde hosts via een lichtgewicht agent. Alle patchgeschiedenis, compliancerapporten en hostinventaris blijven op uw eigen infrastructuur zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.
Key features van PatchMon
Vlootbrede patch-orkestratie
Bekijk openstaande updates voor uw gehele Linux-vloot, keur patchbatches goed en implementeer ze met plannings- en terugrolcontroles vanaf één enkel dashboard.
SSH-terminal in de browser
Krijg direct toegang tot elke beheerde host vanuit de browser via een terminal met Apache Guacamole — geen SSH-clientinstallatie of poortdoorsturing vereist.
Nalevingsscanning
Voer OpenSCAP, CIS benchmark en Docker Bench beveiligingsscans uit op beheerde hosts en volg de nalevingsstatus in de loop van de tijd zonder afzonderlijke tools.
Realtime pakketstatus
Bekijk welke pakketten verouderd, kwetsbaar of ontbrekend zijn op elke beheerde host in realtime, met ernstindicatoren en CVE-links.
Patchgoedkeuringsworkflows
Vereist expliciete goedkeuring voordat patches worden uitgerold naar productiehosts, met audittrails die vastleggen wie wat en wanneer heeft goedgekeurd.
Waarom zou je PatchMon op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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