PatchMon is een open-source Linux patchbeheer- en vlootmonitoringsplatform dat systeembeheerders een enkel dashboard biedt om patches te volgen, goed te keuren en te implementeren op alle beheerde Linux-hosts. Het biedt realtime inzicht in de pakketstatus, georkestreerd patchen met goedkeuringsworkflows, OpenSCAP- en CIS-compliance-scanning, Docker Bench-beveiligingsaudits en een in-browser SSH-terminal, mogelijk gemaakt door Apache Guacamole — allemaal zonder dat er een SSH-client op de beheercomputer nodig is.

In tegenstelling tot commerciële patchbeheeroplossingen die kosten per node in rekening brengen, is PatchMon gratis zelf te hosten en maakt het verbinding met beheerde hosts via een lichtgewicht agent. Alle patchgeschiedenis, compliancerapporten en hostinventaris blijven op uw eigen infrastructuur zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.