Installeer Pangolin Newt met Ã©Ã©n-klik-installatie.
WireGuard-tunnelclient in gebruikersruimte die privÃ©diensten veilig blootstelt via het Pangolin-platform voor externe toegang.
Kies een VPS-abonnement voor Pangolin Newt
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pangolin Newt kunt bouwen
Pangolin Newt is een volledig in gebruikersruimte werkende WireGuard-tunnelclient en TCP/UDP-proxy, ontworpen om te integreren met het identiteitsbewuste toegangsplatform van Pangolin. Zonder kernelmodules of verhoogde privileges te vereisen, zet Newt versleutelde tunnels op naar Pangolin-uitgangsknooppunten en biedt het lokale proxy's voor het veilig routeren van applicatieverkeer.
Door Newt op uw VPS naast uw services te implementeren, krijgt u overal zero-trust externe toegang tot privÃ©bronnen, waarbij de toegang wordt beheerd door de identiteitsgebaseerde beleidsregels van Pangolin â€” zonder openbare IP-blootstelling of traditionele VPN-overhead.
Key features van Pangolin Newt
Gebruikersruimte WireGuard
Draait volledig in gebruikersruimte zonder kernelmodules of verhoogde privileges, waardoor het veilig en eenvoudig is om te implementeren in gecontaineriseerde omgevingen.
Zero-Trust Toegang
Toegang tot elke bron wordt beheerd door Pangolin identiteitsbeleid, zodat alleen geauthenticeerde en geautoriseerde gebruikers privÃ©services kunnen bereiken.
Ingebouwde TCP/UDP-proxy
Fungeert als zowel een tunnelmanager als een applicatieproxy, die verkeer voor meerdere services routeert via Ã©Ã©n versleutelde WireGuard-verbinding.
Automatisch tunnelbeheer
Onderhoudt een persistente WebSocket-verbinding met het Pangolin-besturingsvlak, zodat tunnels automatisch opnieuw worden ingesteld na netwerkonderbrekingen.
NAT Traversal Ondersteuning
Maakt betrouwbaar verbinding van achter firewalls en restrictieve netwerken zonder handmatige poortforwarding of wijzigingen in uw netwerkconfiguratie.
Waarom zou je Pangolin Newt op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.