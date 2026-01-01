Pangolin Newt is een volledig in gebruikersruimte werkende WireGuard-tunnelclient en TCP/UDP-proxy, ontworpen om te integreren met het identiteitsbewuste toegangsplatform van Pangolin. Zonder kernelmodules of verhoogde privileges te vereisen, zet Newt versleutelde tunnels op naar Pangolin-uitgangsknooppunten en biedt het lokale proxy's voor het veilig routeren van applicatieverkeer.

Door Newt op uw VPS naast uw services te implementeren, krijgt u overal zero-trust externe toegang tot privÃ©bronnen, waarbij de toegang wordt beheerd door de identiteitsgebaseerde beleidsregels van Pangolin â€” zonder openbare IP-blootstelling of traditionele VPN-overhead.